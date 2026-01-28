中午來開匯／點名綠營初選金流看板規模 謝龍介質疑：人情難道不用回饋

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨立委、台南市長擬參選人謝龍介今（28）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，深入談民進黨台南市長初選過程與選戰結構。謝龍介指出，民進黨立委林俊憲市長初選敗在去年7月6日的颱風，當時總統賴清德下去勘災，支持度「down到31%」，林俊憲被拉下水

進一步分析民進黨立委陳亭妃與林俊憲在民進黨初選規則下，僅有小幅差距的原因時，謝龍介指出，因為最後都可以不斷在洗，所以林俊憲是有機會逆轉勝的，並強調從交叉分析來看，陳亭妃拿到比較多藍營的，是事實。但他也澄清，外界不斷指稱「藍白介選」，但實情不是如此，因為台南將近10年沒有國民黨立委，這10年間藍營支持者若有關於中央的事件請託，大概就是找民進黨。

謝龍介進一步說，民進黨掌控行政資源，因此有藍營傾向的人在民調中投給陳委員，「那當然是也可能」，接下來自己就要先把這些藍營的支持者叫回來。對於主持人追問「叫得回來」嗎？謝龍介自信地說：「那肯定是！」並說明認同度不同，拜託民代的是幹部、里長、理事長，找民代申請經費的是這些人，但這跟群眾是不一樣的。他也說，「當沒有我在裡面的時候，陳亭妃跟林俊憲當然就吃大塊，這很合情」。

談到資源投入與初選現實，謝龍介指出，「錢從哪裡來？將來你要回饋誰？你們的背後到底是誰？這個是我要羨慕的」，並連續追問「那你們這些錢都不要還嗎？人情都不需要還嗎？」

在談及台南縣市經營基礎時，謝龍介指出，陳亭妃與自己都比林俊憲更早經營台南縣區，他說自己在101年接了合併後的台南市黨部主委，所以就經營37個區都會，也曾選過郭國文選區的立法委員，「林俊憲沒有」，林俊憲原本主要都在台南市區。賴清德當選後，林俊憲不入府，但到了民進黨總部當發言人，在台南縣這種農業型地方是吃虧的，因此這兩年林俊憲就不斷攻原台南縣區，慢慢迎頭趕上，「所以逼到最後，陳亭妃是有壓力的」。

謝龍介分析，林、陳兩個共同的敵人叫做「時間」，時間是一個想要初選提前，一個想要往後，並指出時間越往後走，對林俊憲就越有利。他直言，如果2月、3月才做民調，林俊憲就翻過了，肯定是的，因為不可能沒有效，加上台南是重感情的地方。

謝龍介進一步指出，林俊憲敗在去年7月6日的颱風，當時總統賴清德下去勘災，支持度「down到31%」，林俊憲被拉下水；之後到11月賴清德慢慢回到40多%，此時候林俊憲是從水底下，再拉上來，跟著賴一起回升，最後只剩兩個月的比賽期，「所以林俊憲是被強壓下去以後再浮潛上來」。

針對選戰綁定效應，謝龍介直言，林俊憲被救災影響了，因為林跟賴總統「綁得太近了」，綁定以後就是要榮辱與共。他認為陳亭妃撿到便宜，但又似乎別有含意地講：「還好是陳亭妃出線。」

在談到未來政治變數時，謝龍介還透露，他聽到了一個消息，去年12月份，民進黨大老邱義仁希望找人去跟賴總統溝通，分析如果初選結果如何，且攸關2028年大選勝負。

