中午來開匯／15億法律扶助預算8成用在加害人 王世堅擔憂法治社會崩盤

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民進黨籍立委王世堅，今（2）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。王世堅先是幽默、自嘲的表示，最近因為中國引用他的質詢詞，而自創的「沒出息」神曲，許多支持者除了「王世堅」3個字，還會順口說出「沒出息」，連起來好像是「王世堅，沒出息」，造成了他小小的困擾。談起自己的質詢金句，王世堅則對質詢金管會的「劫貧濟富」或是針對死刑犯的批判，最有印象。尤其對於反廢死的論調，他是出於內心為被害人發出不平，因為只有死者與家屬，才有原諒的權力。

王世堅對於自己的質詢金句，經常出現在抖音或社群媒體上，也覺得嚇一跳。他說，當時會用送東西或者說一些所謂的「金句」，只是想透過這些言簡意賅、一針見血的詞語，將那一次諮詢的主題先點開而已。但沒想到，後來被注意到的都是這些禮物或所謂的「金句」，但他也覺得每一場的質詢，其實內容都非常好。

王世堅提到最近的「從從容容」這一段金句，其實這是他質詢世大運工程的經過。當時他到現場看場館空景，尤其是網球場館，要知道世大運建設，台北市政府就花了181億元，要蓋那麼多好的場館，當時的柯文哲市長，也不去催促、盯緊工程進度，到了快比賽前，才真的是「匆匆忙忙」。結果等他再到現場會勘，發現很多工程人員，加快腳步趕工，真的又是「連滾帶爬」。

王世堅表示，所以當時他覺得很不堪，1個首都台北市，花那麼大筆錢上百億的金額，那麼大型的世界級運動會，結果竟然是到了要開幕前幾天，這麼重大的場館才臨時抱佛腳，甚至到了最後開幕的時候，還沒有申請到使用執照，這是多荒唐的事情。

對於自己的質詢金句，王世堅最有印象的，還包括指責金管會、銀行局行為，當時質詢時真的很有感觸，就是說古有羅賓漢、廖添丁等之流的人物，人家是「劫富濟貧」，但金管會、銀行局卻是「劫貧濟富」。因為銀行局、金管會，就是要管理這一些銀行、上市公司、保險公司等，但是如果沒有好好監管，反而對他們放水，放縱這些公司行號，進行過度誇大的行銷，一般民眾就是無辜的投資人，存款在銀行裡面，就會被所謂的「理專」，被呼攏而進行一些投資。等於是「劫貧濟富」，幫了這些金融公司，幫了這些銀行財團。

另外，對於死刑犯，王世堅也很有感，因為那是發自內心的，為社會尤其是為被害者抱不平的質詢。他覺得主張廢除死刑的人士，即便有再怎麼高貴的情操，但是在他看來，就是在慷被害人之慨，因為只有被害人跟家屬，有原諒的權利。

王世堅強調，政府就是公正執法就對了，遇到罪無可逭、罪大惡極的兇徒，本來就應該殺人償命，這是千古不變的定律。所以他一直希望，既然大法官也釋憲了，執行死刑既然沒有違憲，該執行的就該執行。

王世堅表示，目前仍有37名死刑犯，有部分已判刑數10年，都還沒有執行的，去年到現在已執行了1人，另外還有36人。他要求法務部長針對大法官釋憲後的4大要件，在最嚴厲的犯罪情節，最縝密的司法程序判決，最完整一致性的判決，另外給兇徒進行精神障礙、精神缺失鑑定。透過這4部分，針對這36名死刑犯，全部理清楚，給社會一個交代，還給被害人公道。

王世堅說，政府1年編列了15億元法律輔助的預算，每年大概有8成約12億元，是用在加害人身上。例如目前這36名死刑犯，每1個人都聘請了3名律師幫辯護。而死刑犯用的不是自己錢，是社會大眾的錢，固然要維護加害人人權，但是被害人的人權在哪裡？所以他覺得部分極少數的人士，根本就是集體虛偽、欺世盜名、假仁假義，又主導了社會司法的走向，那絕對是錯誤的，如果再繼續錯誤下去，擔心法治社會崩盤。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

