中午來開匯／2026藍白合持保留態度 蔡壁如「沒那麽樂觀」：地方選舉實力原則

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民眾黨籍前立委蔡壁如，今（25）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。蔡壁如細數與國民黨主席鄭麗文的交情，由立法院的同僚、桃園大潭藻礁三接公投，一直到大罷免建立革命情感，甚至在2024年參選立委時，鄭麗文曾抱病出席她的地方造勢活動，在在都讓她很感動。談到藍白合，蔡則表示不樂觀，她也直言，政黨之間原本就是既競爭又合作的關係。而小黨要永續經營，一定要掌握縣市政府的行政權，才能實現政黨理念，才能為民服務。

蔡壁如表示，跟國民黨主席鄭麗文，是立法院第10屆的同事，雖然任期期間遇到了新冠肺炎疫情，但也搞了4大公投等議題，還有桃園大潭藻礁三接公投等。當時，國民黨一開始並不專注三接公投議題，為了尋求支援，自己去拜會國民黨一些重要人物，包括時任立委李德維，當然也會去尋求認同。後來鄭麗文表達大力支持，也讓大潭藻礁公投簽署的份數達標，所以2人也算是有一點革命情感，等於一起打了一個美好的戰役。

蔡壁如說，2024年代表民眾黨，參選台中市立委，因為鄭麗文以前也在台中選過立委，所以鄭也幫忙介紹了幾個地方具有影響力的人士，足見2人的交情。但是蔡壁如也強調，所謂國民黨與民眾黨的藍白合，她覺得應該正名為「合作」，雖然有人說過，她是民眾黨裏可能跟鄭麗文最熟悉的人，但自己很清楚，自己就是民眾黨的人，而政黨之間原本就是既競爭又合作的關係，該合作就合作，該競爭就競爭。

蔡壁如表示，有些選舉，政黨應該要合作，要翻轉現有政治版圖，自己從來沒有在正式場合或節目，講過藍白合；通常只是強調要團結，集合所有可以團結的力量，鄭麗文也很認同樣的理念。她也承認，有一段時間與鄭麗文有密切的合作，今年2月民進黨提了大罷免活動，而大概從3月份起，中部地方上的年輕人，要求她組一個反惡罷志工團，全台開講，當時第一個想到的人，就是鄭麗文，因為很有戰鬥力，論述也很清楚，而鄭馬上回應只要有空都可以。

蔡壁如表示，在反惡罷志工團開講期間，與鄭麗文建立了一個很好的默契，823大罷免投完票之後，鄭宣布要參選國民黨主席，當然是祝福，雖然說自己是跟對方熟悉，其實不太敢當，但是這幾年下來，雙方確實是一個領域戰場上的戰友，私底下也是好朋友。尤其，她要感謝鄭麗文，2024年地方選舉時，有一次舉辦一場地方造勢，鄭麗文主動要到現場出席、聲援，當時她身體不是很舒服，甚至才剛動完手術，這樣的義氣相挺，讓自己很感動。

蔡壁如說，國民黨與民眾黨的合作，要先能夠在彼此之間取得信任，而2026年所謂的藍白合，說真的沒有那麼樂觀，因為這是地方選舉，不是像總統大選一樣，可以以大局為重，某些程度上彼此退讓。她說，地方選舉，縣市長就是一個行政權，所以地方選舉基本上說穿了，就是實力原則。

就算藍白要合作，蔡壁如也以新竹市、嘉義市、竹北市為例，質疑禮讓機制。她說，新竹市本來就是民眾黨執政，當然希望新竹市的執政繼續延續，新竹市也是民眾黨支持度最高的一個地方，很多年輕人很都支持民眾黨。至於嘉義市，因為現任市長已是兩任了，也應該是一個重新的開始，可以有重新的思考。目前民進黨已經推出了立委王美惠競選市長，國民黨與民眾黨的人選，應該就是可以大家坐下來商議的。

蔡壁如表示，2、30年觀察下來，覺得在台灣的第三黨，要生存確實是很不容易，小黨在立法院沒有席次，就可能泡末化了，例如新黨、親民黨到時代力量、台灣基進黨等。尤其是時代力量，在第3次的大選裡頭，根本沒有過5%的門檻，相信大部分的民眾，都已經慢慢忘記有時代力量這個政黨了。她覺得小黨要永續經營，尤其雖然民眾黨不是自己創的，但是由她去內政部登記的，對民眾黨有很深的情感，民眾黨一定要在地方的行政首長上面取得席次，才能有機會為人民服務，只有行政權才能夠展現你對人民服務的理念。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團

