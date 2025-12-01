中午來開匯／2026藍白合有時程？ 吳宗憲：積極努力中 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委吳宗憲，今（1）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對2026大選，民進黨日前已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，藍白陣營目前則有3位參選人浮上檯面，分別是宜蘭縣議會議長張勝德、民眾黨前立委陳琬惠，以及吳宗憲。對此，吳宗憲表示，最後由誰出線必須參考許多資訊，民調也是其中之一但不是絕對；他強調，「藍白合會找出最好的辦法，一定也是雙方黨主席同意的」。

「藍白合是未來趨勢，在國會也並肩作戰對抗不好的法案，兩黨未來目標一樣！」吳宗憲表示，國民黨與民眾黨，在國會已有近兩年的合作經驗，而他與民眾黨主席黃國昌也經常一起在法制委員會合作；他提到，兩黨都是各自獨立、有自主性的政黨，絕非誰是誰小弟，一定是彼此珍惜、互相幫助。

吳宗憲進一步表示，對於2026大選藍白究竟如何合作、會不會有嫌隙等問題各界甚為關注，他以宜蘭為例，不諱言當然地方期盼縣長人選越早決定越好，但是藍白合必須從「全國合作模式」為出發點去通盤思考，所以雙方需要對話與討論，民調也是參考之一但非絕對，他也強調，「一切都在努力中，有合作就是好事」。

「民進黨是非常會選舉的政黨，恐怕民調會灌水。」吳宗憲特別提到，經由過往選舉經驗來看，通常都是協調不成，最後才會以民調為依歸，但是該如何排除非藍白陣營之意向，此次可能也必須考量，目前一切都交由黨主席及黨中央組發會處理。

對於公投綁大選，以及不在籍投票，吳宗憲則表示，民進黨是個沒有中心思想的政黨，只要是認為對自己利益有損，原本在野說過的話，執政後都可以再改；此外，他也指出，民進黨一切皆以意識形態掛帥，反觀台灣有許多外籍移工，皆可不在籍投票，但是自稱是IT大國的台灣卻無法做到，民進黨怎麼敢說台灣是個民主國家呢？

此外，針對黃國昌被綠營指稱涉及臺雅案等，吳宗憲認為「不要懷疑民進黨濫用司法的決心！」他指出，一切案子都必須看證據走向、程序是否濫用，最明顯的例子就是民眾黨前主席柯文哲，一堆與案子不相干的資料紛紛被拋出，以及不斷被羈押；但是他也強調，以他與黃在國會合作的經驗、觀察其為人，並不會擔心太多，不過仍必須以司法是獨立、不受政客左右為基礎，擔憂檢方會濫用程序。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

