中午接獲袁惟仁死訊！陸元琪回應「相關事宜家屬處理中」 心疼兒女盼外界體諒

前妻陸元琪回應袁惟仁死訊。翻攝袁惟仁、陸元琪臉書

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁近年因病長期臥床，今（2 日）由家屬證實已於台東平靜離世，享年57歲。袁惟仁2018年在上海因為意外跌倒引發腦溢血後，健康狀況始終反覆，去年11月更因感染緊急送醫。死訊傳出後，好友張宇、黃韻玲、陳子鴻等人皆感萬分不捨，對此，前妻陸元琪也回應了。

在袁惟仁長期抗病的過程中，現年23歲的長子袁義展現了超越年齡的成熟，他曾在父親生日時發文感嘆：「細數著沒有你的日子，我幾乎把自己塑造成你心目中期望的我。」早在2018年父親住院初期，袁義便在媒體陣仗前表現得鎮定自若，不僅是因看過父親紅透兩岸的大場面，更是他在心裡早已決定要為家庭扛起責任，守護母親與家人。

廣告 廣告

袁惟仁過世。資料照

陸元琪曾回憶兒子袁義為了保護媽媽不被外界干擾，總是衝在第一線對媒體說「有事都找我」，讓陸元琪既感動又心碎，曾對兒子喊話：「你還是個孩子，要依靠的人是我。」袁義雖反笑母親「幼稚」，但私下哽咽漲紅的模樣，讓陸元琪感嘆兒子始終頂著一個「鋼盔」在守護全家。

陸元琪與袁惟仁於2016年離婚，兩人育有一子一女，面對前夫病逝，陸元琪透過經紀人請求外界給予孩子空間，「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」



回到原文

更多鏡報報導

袁惟仁病逝！女兒淚訴父親「最大遺憾」終究無法實現

袁惟仁病逝「走得平靜」 黃韻玲悲泣：親愛的小胖離開了

快訊／小胖老師走了！袁惟仁病逝家中 享年57歲

兆元宴傍晚開席 黃仁勳再度號召台灣科技天團固樁