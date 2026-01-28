中午河堤邊散步突然倒地成屍⋯目擊者嚇瘋急打119！高雄男身份曝光

記者林昱孜／高雄報導

高雄市,鳳山區,男子,河堤,警方,檢方,死因（圖／翻攝畫面）

高雄市一名男子28日中午突倒臥鳳山區河堤，路旁民眾嚇傻，立即撥打119求救，警消趕到後發現人已失去呼吸心跳，緊急將人送醫後仍宣告不治；警方調查男子為77歲盧姓老翁，後續將報請檢方相驗，釐清死因。

據了解，77歲盧翁為附近住戶，中午到附近河堤散步，豈料卻突然身體不適倒地，當場失去生命跡象，經院方搶救後仍死亡。經調閱監視器畫面，警方初步排除外力介入，後續已經通知家屬，並由檢方相驗確認死因。



