中南半島國家正在拉開與中國的距離
近來，一系列來自中南半島的外交訊號，正在拼湊出一個值得高度關注的地緣政治結構變化。從柬埔寨公開表態降低對中國經濟依賴，到泰國、越南相繼強調台海和平穩定的重要性，再到越南軍艦實際穿越台灣海峽並援引國際法主張航行自由，這些動作若分開來看，或許仍可被解釋為個別國家的外交辭令；但若放在同一時間軸下觀察，便難以忽視其所構成的整體趨勢。
這並不是一場單純的價值宣示浪潮，而是一波典型的弱勢國家避險行為。更準確地說，是一群長期處於中國直接地緣影響範圍內的國家，正在集體調整與中國的距離，以行動展現出一種明確的轉向。
台海安全若失控，衝擊區域公共利益
柬埔寨過去常被外界形容為中國的衛星國，高度依賴中國投資、援助與供應鏈。然而，面對美中競爭加劇、關稅與原產地規範的不確定性上升，柬埔寨開始直言不能只依賴一個國家，並積極尋求分散投資來源與出口市場。這種語言本身，就已經反映出單一依附模式所帶來的系統性風險，正被該國決策圈清楚意識到，過去以主權換發展的模式已然觸及成長的天花板，必須有Ｂ計畫。
近來，泰國與越南在台海議題上的發言也呈現高度一致性。兩國皆強調和平穩定的重要性，呼籲各方謹慎，並反覆提及維持現狀。這類表述，並非對台灣立場的改變，而是對區域衝突外溢風險的直接回應。對這些國家而言，台海安全若失控，衝擊的不只是安全，更是關乎自身貿易、投資與整體發展環境的區域公共利益。
越南以制度為盾，落實其國家利益
真正讓這波趨勢從語言層次走向行動層次的，是越南軍艦穿越台灣海峽。這不是一個可以輕描淡寫的象徵性動作。軍艦航行屬於高度政治化的行為，越南選擇在此時依據《聯合國海洋法公約》公開主張航行與穿越自由，等於是在不選邊站的前提下，明確站在國際法治規則的一側，以制度為盾，落實其國家利益。這種不選邊站，但不模糊原則的作法，正是當前中南半島國家應對大國傾軋的典型樣貌。
那麼，為何是現在？
中國強化控制維持政權穩定，卻削弱經濟與社會的彈性
關鍵不在於中南半島國家態度突變，而在於中國自身條件的結構性變化。自川普首任政府啟動對中貿易戰以來，美中競爭早已從關稅摩擦，演變為涵蓋供應鏈、安全與科技的長期戰略對抗。中國在全球供應鏈重組與外部壓力下，出口動能下滑、內需疲弱，社會內卷現象加劇。為維持政權穩定，中國不得不進一步強化政治與社會管控，但這樣的手段，反而削弱了經濟與社會的彈性，讓過去所謂的成長紅利逐漸轉化為結構性風險。
分散投資（China + 1）與拉開距離成了生存的必然
當一個大國從成長引擎轉變為風險來源，周邊國家的反應必然是重新計算安全距離。這不是意識形態的選擇，而是現實主義下的理性調整。當強鄰的資源投入不再穩定，且政治負擔日益增加時，分散投資（China + 1）與拉開距離就成了生存的必然。
相對地，美國所主導的印太防衛與經濟網絡，並非如中國所指控的那樣逼迫選邊站，而是為區域國家提供了退出單一依附的替代選項與對沖空間。正因為有其他市場、安全合作與制度框架可以依靠，這些國家才有條件不選邊站。換言之，不選邊站從來不是中立的勇氣，而是在具備退路後，才敢做出的選擇。
中南半島國家的集體動向是一面反映權力消長的鏡子
從這個角度來看，中南半島國家的集體動向，反而是一面反映權力消長的鏡子。當曾經最靠近中國的國家，都開始刻意分散風險、拉開距離，這並不是外交姿態的變化，而是區域地緣現實正在轉向的明確訊號。對區域內其他利害關係者而言，這些看似低調的調整，或許比任何高分貝的政治宣示，更真實地預告了印太局勢的下一個篇章。
※作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 10 小時前 ・ 7則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 329則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 60則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 14則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 57則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 50則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 33則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 70則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 78則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 15則留言