中南半島國家正在拉開與中國的距離

近來，一系列來自中南半島的外交訊號，正在拼湊出一個值得高度關注的地緣政治結構變化。從柬埔寨公開表態降低對中國經濟依賴，到泰國、越南相繼強調台海和平穩定的重要性，再到越南軍艦實際穿越台灣海峽並援引國際法主張航行自由，這些動作若分開來看，或許仍可被解釋為個別國家的外交辭令；但若放在同一時間軸下觀察，便難以忽視其所構成的整體趨勢。

這並不是一場單純的價值宣示浪潮，而是一波典型的弱勢國家避險行為。更準確地說，是一群長期處於中國直接地緣影響範圍內的國家，正在集體調整與中國的距離，以行動展現出一種明確的轉向。

台海安全若失控，衝擊區域公共利益

柬埔寨過去常被外界形容為中國的衛星國，高度依賴中國投資、援助與供應鏈。然而，面對美中競爭加劇、關稅與原產地規範的不確定性上升，柬埔寨開始直言不能只依賴一個國家，並積極尋求分散投資來源與出口市場。這種語言本身，就已經反映出單一依附模式所帶來的系統性風險，正被該國決策圈清楚意識到，過去以主權換發展的模式已然觸及成長的天花板，必須有Ｂ計畫。

近來，泰國與越南在台海議題上的發言也呈現高度一致性。兩國皆強調和平穩定的重要性，呼籲各方謹慎，並反覆提及維持現狀。這類表述，並非對台灣立場的改變，而是對區域衝突外溢風險的直接回應。對這些國家而言，台海安全若失控，衝擊的不只是安全，更是關乎自身貿易、投資與整體發展環境的區域公共利益。

越南以制度為盾，落實其國家利益

真正讓這波趨勢從語言層次走向行動層次的，是越南軍艦穿越台灣海峽。這不是一個可以輕描淡寫的象徵性動作。軍艦航行屬於高度政治化的行為，越南選擇在此時依據《聯合國海洋法公約》公開主張航行與穿越自由，等於是在不選邊站的前提下，明確站在國際法治規則的一側，以制度為盾，落實其國家利益。這種不選邊站，但不模糊原則的作法，正是當前中南半島國家應對大國傾軋的典型樣貌。

那麼，為何是現在？

中國強化控制維持政權穩定，卻削弱經濟與社會的彈性

關鍵不在於中南半島國家態度突變，而在於中國自身條件的結構性變化。自川普首任政府啟動對中貿易戰以來，美中競爭早已從關稅摩擦，演變為涵蓋供應鏈、安全與科技的長期戰略對抗。中國在全球供應鏈重組與外部壓力下，出口動能下滑、內需疲弱，社會內卷現象加劇。為維持政權穩定，中國不得不進一步強化政治與社會管控，但這樣的手段，反而削弱了經濟與社會的彈性，讓過去所謂的成長紅利逐漸轉化為結構性風險。

分散投資（China + 1）與拉開距離成了生存的必然

當一個大國從成長引擎轉變為風險來源，周邊國家的反應必然是重新計算安全距離。這不是意識形態的選擇，而是現實主義下的理性調整。當強鄰的資源投入不再穩定，且政治負擔日益增加時，分散投資（China + 1）與拉開距離就成了生存的必然。

相對地，美國所主導的印太防衛與經濟網絡，並非如中國所指控的那樣逼迫選邊站，而是為區域國家提供了退出單一依附的替代選項與對沖空間。正因為有其他市場、安全合作與制度框架可以依靠，這些國家才有條件不選邊站。換言之，不選邊站從來不是中立的勇氣，而是在具備退路後，才敢做出的選擇。

中南半島國家的集體動向是一面反映權力消長的鏡子

從這個角度來看，中南半島國家的集體動向，反而是一面反映權力消長的鏡子。當曾經最靠近中國的國家，都開始刻意分散風險、拉開距離，這並不是外交姿態的變化，而是區域地緣現實正在轉向的明確訊號。對區域內其他利害關係者而言，這些看似低調的調整，或許比任何高分貝的政治宣示，更真實地預告了印太局勢的下一個篇章。

※作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長