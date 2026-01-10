中南海「定位消失」習近平怕爆？她揪藍營1舉動：更荒謬

政治中心／李汶臻報導

美軍日前對委內瑞拉發動突襲，趁夜衝入官邸、成功逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押至美國受審。川普政府以閃電戰模式生擒馬杜洛的行動，似乎對中共領導人習近平起到一定的威懾作用。日前有中國網友發現，已無法在中國地圖搜尋系統中找到作為中共最高領導中心的神祕禁區「中南海」。對此，媒體人詹凌瑀表示其中荒謬的不是習近平嚇破膽，而是國民黨的這一行徑；她呼籲國民黨「醒醒吧」，否則恐跟著一起變成國際笑話。

「中南海」是中國共產黨與中國政府最高權力中樞，不僅是多個核心機構的所在地，在中南海辦公的國家領導人和高級幹部的配偶和家人也可以居住在中南海。不過，在馬杜洛遭美軍活捉後，有關中國應用程式搜不到「中南海」的話題，近來在社群引發討論。有網友在社群X發文稱，嘗試中國地圖搜尋系統高德、百度與騰訊地圖後發現「中南海從地圖上消失了」，網友笑虧習近平「被嚇尿了」，並質疑「人家美軍也不用高德地圖啊…難道是怕百姓？北京人誰不知道你中南海在哪啊」。

對此，媒體人詹凌瑀日前也在臉書發文談及此事。她以「習大大嚇到玩『地圖消失術』，國民黨卻急著想去『朝聖』防空洞？」為題發文，指稱習近平一個堂堂大國領袖，搞得像跑路通緝犯一樣東躲西藏「這哪裡是東升西降？根本是嚇到投降」。同時也抨擊說「這掩耳盜鈴的程度，簡直是把全世界當傻瓜，以為地圖搜不到，美軍就找不到你嗎？」。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，且據《自由時報》報導，「國共論壇」傳將於27日在北京舉行，外界認為這是在為國民黨主席鄭麗文日後與習近平會面的「鄭習會」試水溫。詹凌瑀就直言，國民黨急著貼上去的舉動，比習近平嚇破膽要更荒謬，她開酸「人家大哥都已經嚇到腿軟、恨不得鑽進地下掩體，國民黨還要組團去朝聖，爭著去開那個不知道還能不能導航定位到的『國共論壇』。請問你們是要約在哪裡見面？北京通州的防空洞嗎？」。

詹凌瑀接著還抨擊國民黨為了迎合一個被美國嚇得退縮的政權，甚至不惜在立法院擋下1.25兆元軍購預算作為示好籌碼。她開轟國民黨「對著一個泥菩薩過江的大哥卑躬屈膝，這已經不是蠢或壞的問題了」，而這完全證明了國民黨才是標準的「小孬孬」。最後她呼籲國民黨「醒醒吧」，理由是「你們抱的大腿正在劇烈發抖，抱得再緊，也只是跟著一起變成國際笑話而已」。

