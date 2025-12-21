中南部日夜溫差大 台北平地可能零星飄雨

交通部中央氣象署表示，今天(22日)東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生的機率，外出仍要攜帶雨具備用，而桃園以南地區則是雲量增多的天氣。

氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約攝氏15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門多雲，13至20度，馬祖多雲時陰，12至16度。

風浪方面，東北風明顯偏強，桃園至台南、台東沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，恆春半島易有平均風9級以上或陣風11級以上強風；此外，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：22日東北季風影響，境外影響趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。(編輯：鍾錦隆)