中南部比北部冷！低溫發威探9度 連凍2天再迎「Ｍ型變溫」

由於中南部輻射冷卻較強，冷氣團來襲時，空曠地區的低溫反而比北部還要低。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

將送別冷氣團！中央氣象署預報，週日（11日）冷氣團持續發威，中部以北清晨低溫不排除剩9度，冷2天到下週一（12日）晨冷氣團影響結束後；下週一白天緩和期稍稍升溫；下週二、三（13、14日）東北季風到來又轉涼；下週四、五（15、16日）東北季風減弱又稍回溫；下週六（17日）可能有東北季風來訪再降溫，變化大致呈現「Ｍ型」。

明起冷氣團、輻射冷卻發威 小心清晨低溫

氣象署預報員張承傳指出，今晚有大陸冷氣團來襲，各地氣溫明顯偏低，清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫約為9至11度，其他地區在12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫更低；降雨則以基隆北海岸、東北部地區、恆春半島、西半部山區零星雨為主。預計這波冷氣團影響會一路持續到下週一清晨。

氣象報馬仔也發文提醒，冷氣團降溫的關鍵在「輻射冷卻」，隨著強冷空氣南壓，配合夜間雲量偏少、風力轉弱條件下，中南部地區深夜、清晨降溫明顯，空曠地區的低溫反而會比北部還要低，局部地區不排除探10度左右。預計最冷時段將落在週日晚間至下週一清晨，通勤族、清晨外出者務必加強保暖。

未來幾天一直有輻射冷卻影響天氣，須留意夜間清晨低溫。（圖／氣象署）

下週一天氣稍偏暖 二、三東北季風轉涼

氣象署指出，下週一白天起大陸冷氣團減弱，北部、宜蘭氣溫回升，雨區也縮小，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，整體天氣較舒適。但到了晚上，輻射冷卻影響仍在，各地早晚低溫約12到14度；晚間中部以北山區也有零星短暫雨。

氣象署預計，在短暫緩和後，下週二或週三有一波東北季風增強，白天較有冷氣團時暖，北部高溫約20到22度，但各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大，特別是下週三輻射冷卻明顯，中部以北、東北部低溫約11至13度，南部也剩約15度。降雨方面，東部、東南部地區、恆春半島有局部短暫雨，下週三雨勢擴到東北部、中部以北山區。

東北季風增強時，部分地區雨勢變多。（圖／氣象署）

下週四、五白天乾燥舒適 週末北東可能又濕涼

到了週四、五兩天東北季風減弱，氣溫再回升，氣象署分析，白天北部、東半部高溫約20至24度，中南部有望飆至25到27度；但輻射冷卻仍在，西半部日夜溫差大、中部的低溫可能剩11到13度。降雨則是減少許多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預計，下週六或週日（18日），又有一波東北季風報到，屆時將會再轉涼，北部、東北部感受明顯；降雨方面，北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。由於日期較遠，變化細節有待更之後的預報。

