中南部比北部還冷！鄭明典：高雄、台南首度列入輻射冷卻低溫

前中央氣象局長鄭明典在臉書發文，這波低溫除了冷氣團影響外，「輻射冷卻」效應也相當明顯，高雄、台南罕見上榜，可說是首次出現這樣的情況。 圖/取自鄭明典臉書粉專

[Newtalk新聞] 強烈大陸冷氣團持續影響，全台冷颼颼！根據中央氣象署最新觀測資料，今（3）日清晨本島平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉，僅7.2度，其次為嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉及高雄市田寮區也只有8.0度，多地刷新入冬低溫紀錄，前中央氣象局長鄭明典在臉書發文指出，這波低溫除了冷氣團影響外，「輻射冷卻」效應也相當明顯，高雄、台南罕見上榜，可說是首次出現這樣的情況。

鄭明典進一步分析，花蓮以南的東部地區，由於鄰近海溫較高，加上風向與地形幾乎平行，氣溫相對緩和；而恆春半島雖有落山風影響，但東北風難以直接吹入，也讓低溫程度受到限制。

他也提醒，這樣的氣溫變化，北部民眾覺得冷，中南部可能感受更強烈，因為平時氣溫較高、對寒冷較不適應，呼籲中南部地區清晨低溫務必特別留意保暖。

對於這波寒流，不少中南部網友苦中作樂留言：「高雄人應該要高興，終於可以穿羽絨外套了」，也有人直呼：「這是入冬第一次，真的不想爬出被窩。」

南投縣名間鄉及高雄市田寮區今天清晨只有8.0度。 圖/取自鄭明典臉書粉專