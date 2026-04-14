中南部水情告急！9座蓄水率跌破5成 週末降雨有望紓解

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中南部水情持續吃緊，根據台灣水庫即時水情資料顯示，截至今日上午8時，全台共有9座水庫蓄水量未達50%，其中白河水庫、阿公店水庫及石岡壩的蓄水率更是跌破25%。

中南部水情持續吃緊。（圖／翻攝自 台灣水庫即時水情網站 ）

上一波春雨鋒面為部分地區帶來局部降雨，中部地區水庫得到集中挹注。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，明德水庫蓄水率已再度衝上90%以上，成為此波春雨的最大受惠者。不過，這波春雨鋒面對南部水庫水情影響有限。

根據最新統計，全台有12座水庫蓄水量超過50%。北部地區表現相對穩定，新山水庫蓄水率達96.7%，翡翠水庫為92.2%，明德水庫為90.8%，3座水庫均達到90%以上；霧社水庫蓄水率72.6%、德基水庫71.6%、石門水庫70.8%。其餘蓄水量在50%至70%之間的水庫包括寶山水庫、烏山頭水庫、日月潭水庫、牡丹水庫、寶山第二水庫及永和山水庫。

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相比之下，中南部水庫蓄水率普遍偏低。曾文水庫蓄水率僅21.2%，南化水庫42%，鯉魚潭水庫44.9%，這些都是中南部重要的供水來源。湖山水庫蓄水率為33%，蘭潭水庫32.5%，仁義潭水庫27.6%，均處於較低水位。

對於後續水情發展，林得恩根據歐洲氣象中心（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果表示，4月18日至20日期間，由於中低層的風切線移入，配合環境水氣的供輸，有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對於現有水情具有緩減的效益。這波降雨預期將成為紓解南部水庫缺水壓力的重要契機。

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