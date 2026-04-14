中南部水情拉警報！9座水庫蓄水量「跌破45%」 解渴降雨時間曝光

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生活中心／彭淇昀報導

上一波春雨鋒面報到，中部地區水庫得到局部降雨量集中挹注。氣象專家林得恩指出，根據最新模擬結果顯示，4月18日至20日期間，由於中低層的風切線移入，配合環境水氣的供輸，是有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對於現有水情同時具有緩減的效益。

有12座水庫蓄水量超過50%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，上一波春雨鋒面報到，中部地區水庫得到局部降雨量集中挹注；尤其是明德水庫，該水庫的蓄水率已再度衝上90%以上，而這波春雨鋒面對於南部水庫水情影響有限，進帳並不顯著；大部分的水庫蓄水率也都還是維持在60%以下。

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根據台灣水庫即時水情最新資料顯示，截至今日上午8時，有12座水庫的蓄水量超過50%，包括新山水庫96.7%、翡翠水庫92.2%、明德水庫90.8%、霧社水庫72.6%、德基水庫71.6%、石門水庫70.8%、寶山水庫66.8%、烏山頭水庫63.4%、日月潭水庫59.7%、牡丹水庫58.2%、寶山第二水庫55.5%、永和山水庫53.8%。

有9座水庫蓄水量未達50%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

其中有3座水庫的蓄水率達到90%以上，包括新山水庫96.7%、翡翠水庫92.2%、明德水庫90.8%；不過，有9座蓄水量未達50%，分別為鯉魚潭水庫44.9%、石岡壩22.7%、湖山水庫33%、仁義潭水庫27.6%、蘭潭水庫32.5%、白河水庫19%、曾文水庫21.2%、南化水庫42%、阿公店水庫21%。

林得恩表示，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式模擬結果顯示，週六至下週一（4月18日至20日）期間，由於中低層的風切線移入，配合環境水氣的供輸，是有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對於現有水情同時具有緩減的效益。

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