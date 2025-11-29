中南部注意！今日空氣品質達「橘色警報」 霧霾、境外汙染物南侵

即時中心／高睿鴻報導

台灣每逢冬季、東北季風盛行期間，空氣品質就容易遭霾害影響，今（2025）年也不例外；環境部說明，因季風挾帶境外沙塵，從前（27）天傍晚起，台灣及離島地區空氣品質就開始惡化、昨天全台空氣品質多為橘色提醒等級。而隨著污染物持續往南方推進，今（29）日新竹、苗栗以北地區境外污染影響趨緩，空品逐漸轉為普通等級；但中南部地區位於下風處，境外污染物持續傳輸及累積，空品仍是橘色級，民眾應持續留意。

環境部指出，27日傍晚起，東北季風挾帶沙塵及霾害，影響台灣及離島地區空氣品質，北部空品區PM10及PM2.5，小時濃度最大值皆出現於28日上午10點觀音站，，分別達234微克/立方公尺及45微克/立方公尺。之後，隨東北季風往南傳輸，已逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部估計，今天竹苗以北地區，境外污染影響逐漸趨緩，空氣品質好轉為普通等級；但中南部地區因風速較弱、污染物易累積，空氣品質持續為橘色提醒等級。

另外環境部也警告，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較高不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」https://env.moenv.gov.tw/ ）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

