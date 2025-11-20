中南部清晨溫度比昨天低！鄭明典揭1統計示警：出門注意保暖

今(20)日持續受到東北季風影響，清晨持續低溫。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 今(20)日持續受到東北季風影響，清晨全國平地有6個測站都不到13度，其中馬祖最冷11.8度，本島最低溫苗改南投蜂場都12.8度。對此，前中央氣象局長鄭明典指出，清晨北部、東部低溫略回升、中南部低溫比昨天低，昨晚除了恆春外，全台低溫都不到20度，根據過去的經驗，南部低於17度醫院就診人數就會增加，要特別注意保暖。

鄭明典昨日在臉書上分享全台灣的溫度表示，只有恆春為21.9度，其他地方都不到20度，「恆春應該很難降到20度以下，恆春這個地名真是名不虛傳，以前和公衛領域合作的分析，北部要低到14度以下，醫院就診人數才會有相關的變動；南部則是到17度以下就會有統計上的相關反應。」

另外，他今日也在臉書上指出，清晨低溫趨勢北部、東部略回升，中南部低溫比昨天低，出門仍需注意保暖，根據氣象署上午10點半前的統計，今日平地有6個測站低溫不到13度，分別為馬祖11.8度、東引12.7度、北竿和苗改南投蜂場都12.8度、雲林古坑荷苞和金門12.9度。

