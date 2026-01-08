中南部百貨大戰！嘉義華泰動工、高雄 LaLaport 年底見 地圖亮點曝光

華泰名品城於高鐵嘉義站一期預計2028年開幕。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

台灣百貨、Outlet據點越開越多，業者為求在市場中打造獨特差異性，除了計畫引進話題櫃位外，也規劃不少互動場域，滿足親子逛遊體驗。華泰名品城嘉義店今（8日）舉行開工動土典禮，全案場總佔地面積近10萬平方公尺，第一期開發量約可達3萬3000平方公尺，預計2028年Q4開幕；高雄LaLaport日前舉行上樑儀式，預定2026年開幕，6萬坪空間預計規畫約270間專櫃進駐，同時還將打造全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，讓人相當期待。

華泰名品城於高鐵嘉義站前規劃「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，今上午於基地舉行新建工程開工動土典禮，本案工程期預計7年，有望於2032年完成全期開發。據悉，本案距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通相當便利，有望吸引嘉義縣市、鄰近的台中、彰化、雲林、北台南客群前往消費。延續華泰名品城桃園店露天概念，本案會是以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心，招商計畫將從今年正式啟動，集結零售、餐飲、休閒娛樂於一體，將引進超過200間店鋪，初期預計提供超過600個就業機會。

此外，本案將與嘉義子弟李永豐所創立的「紙風車劇團」攜手合作，於一期3樓設置文化展演劇場空間。此場域未來將規畫不定期演出，提供家庭親子客休憩觀賞，並共同扶持嘉義在地藝文團體；推廣兒童藝術教育，讓在地兒童能從小接受藝術薰陶。

三井集團在台的第3座Mitsui Shopping Park LaLaport將落腳高雄市東區鳳山，本專案於2023年6月動工至今工程順利，並於日前舉行上樑儀式，預計今年第三季或第四季開幕，台灣三井不動產久一康洋董事長表示，Mitsui Shopping Park LaLaport高雄將是一座擁有約270家店舖的大型購物中心，已有許多具吸引力的品牌預計進駐，包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業—漢來美食。

據了解，ARTE MUSEUM是一座將藝術、科技與自然融合的沉浸式媒體藝術館，自2020年9月在韓國濟州開幕以來，ARTE MUSEUM 以其震撼的視覺影像、聲音效果以及與作品相呼應的專屬香氛設計，結合細膩的空間規劃，帶領觀眾徜徉於壯麗山川、浩瀚海洋與奇幻自然的氛圍中，彷彿走進一場超越現實的感官旅程。每一間場館都依據當地的地理與文化特色量身打造，讓藝術不僅是視覺欣賞，更成為觀者身心靈的深度體驗。

