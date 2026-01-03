中南部竟比北部還冷！ 鄭明典分析原因：高雄台南上榜應該是第一次

氣象署的「溫度排行榜」，高雄市、台南市均在榜上。

天氣寒冷，氣象署今（3）日「溫度排行榜」測得除離島外，雲林古坑鄉的荷苞為7.2度，另外，嘉義縣紫雲為7.4度，就連高雄市、台南市均在榜上。對此，前氣象局（署）長鄭明典發文說，「高雄、台南上榜，這應該是第一次」。

氣象署今晨對19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣，為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

根據氣象署的「溫度排行榜」，除了離島外，雲林古坑鄉的荷苞為7.2度低溫，其餘還包含嘉義縣、高雄市、台南市、嘉義市、南投縣等地均有在榜上。對此，鄭明典發文說，「特別是輻射冷卻低溫！高雄、台南上榜，這應該是第一次」。

對此，民眾留言說，「台中田野很冷」「高雄人應該高興的因為羽絨服終於可以穿上了」「台南平地現在才11度」「不知準不準，旗山9度」「該不會南部今年又要破冬天最低均溫了吧」。

氣象署也提醒要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

更多鏡週刊報導

注意保暖！19縣市低溫特報恐跌破10度 明氣溫回升「中南部日夜溫差大」

可怕！美國18歲男子疑效忠ISIS 策劃跨年恐攻遭FBI逮捕

有片／員工與老闆吵架竟大鬧捷運站！ 站長噴辣椒水、保全持鋼叉制服畫面曝