中南部降溫有感！ 牛雜湯.羊肉爐業者生意強強滾

台北市 / 綜合報導

東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，南部降溫很有感，熱呼呼的美食也因此受到歡迎。高雄內惟市場人氣羊肉爐，從營業開始，老闆手沒停過，還有消費者推著推車來買；另外，英明黃昏市場內，美味的煲湯以及羊肉爐、麻油雞，香味撲鼻，攤位大排長龍，試喝過的民眾讚不絕口；嘉義東市場，則有老牌的牛雜湯，生意一樣搶搶滾。

業者說：「等一下等一下馬上好。」高雄內惟市場這攤藥膳羊肉爐才剛開始營業，店家的手都沒停過，一份包過一份，業者VS.消費者說：「醬料可以給我多一點，醬料多一點。」客人夾自己想要的份量，打包後附贈一大包湯品，香味撲鼻消費者繹不絕上門。

廣告 廣告

消費者VS.記者說：「買多少，買500就好，這邊大概買幾袋，我買3袋，覺得它口感如何，很好啊，加麻油的很好，它可以冰冷凍因為它的湯頭是濃縮的。」人手好幾袋，行家還帶推車來裝，業者說：「來我先找你300加110總共410。」

另外英明黃昏市場內，同樣飄出陣陣煲湯味，攤位前方排起人龍，消費者VS.記者說：「冬天的時候生意特別好，3點多就看到很多人在排隊，他的羊肉沒有騷味小孩很能接受，很少有這種像單賣湯的，很特別，對啊所以我們想說大家排隊也來試試看。」

老闆邊忙，邊招呼客人，不少人都是衝著他們的羊肉爐而來，每一塊切的超級有份量，看起來Q彈，以羊排骨來說半斤300元，帶皮的半斤320元，如果說想來點不一樣的，還有暖身的麻油雞湯，以及清爽的翡翠丸子湯，業者說：「這個還沒有給。」

嘉義東市場的牛雜湯，從一早開始忙個不停，大鍋裡面各部位都有，饕客來上一碗，暖胃又暖身，消費者說：「變冷想要來喝點熱湯，肉都滿新鮮，然後湯的話也很清淡，生意有比夏天的時候好一些，然後外地客也多一些。」根據中央氣象署資料，今（3）日東北季風增強，並伴隨華南水氣通過，中南部入夜後，會明顯降溫，來碗暖呼呼的熱食，也成為民眾的首選。

原始連結







更多華視新聞報導

東北季風減弱白天氣溫回升 西半部日夜溫差大

28日清晨探14度 週末回溫後再迎東北季風

東北季風搭配水氣 玉山、排雲山莊降入冬初雪

