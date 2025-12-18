中南部難得迎冬雨 東半部有較大雨勢

中央氣象署指出，今天(19日)南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約攝氏22至25度，低溫約17至20度，大致上屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變、路面溼滑及行車安全。

離島天氣：澎湖陰短暫陣雨，19至21度；金門陰短暫陣雨，16至19度；馬祖陰短暫陣雨，15至18度。

今晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全。