中南部霾害嚴重！台南空品「亮紅燈」 環境部提醒：減少外出

今(27)日中南部地區空氣品質狀況不佳。(示意圖) 圖：翻攝自環境部空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 今(27)日中南部地區空氣品質轉差！今日上午受偏北風前緣的潮濕空氣影響，使擴散條件受抑制，西南半部空品狀況不佳，安南及台南測站更達到紅燈警示等級。環境部也提醒，中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依據環境部資料顯示，東北季風影響期間，環境風場為偏東北風，晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南以北風力較強、擴散條件佳，而中部、雲嘉南及高屏地區位於尾流下風處，污染物較易累積，影響能見度。

廣告 廣告

環境部昨日預報，中部地區今日空氣品質原可維持普通等級，但實際監測顯示，截至今日上午10時起，雲嘉南地區測站空氣品質更已達紅色警示，所有族群應減少戶外活動；高屏地區則為橘色提醒，敏感族群應避免戶外劇烈活動。

對此，台南市政府表示，今日受新一波冷高壓南下影響，偏北風前緣氣流潮濕且淺薄，污染物易隨氣流往下風處移動並集中於中南部，使擴散條件不佳，PM2.5濃度上升，安南及台南測站已達紅色警示等級。市府指出，目前已啟動應變措施減緩負荷，包括加強污染源稽查，並監控大型工廠排放數據。台南市府預估隨著風速增強及氣溫上升，擴散條件將逐漸改善，污染物濃度可望下降，也提醒民眾隨時留意空氣品質，出門記得配戴口罩防範。









查看原文

更多Newtalk新聞報導

228連假疏運！高鐵加開80班次列車 1/29凌晨開搶

蔡宗豪爭取「阿嬤妳看眷村文化美食節」 邁入第二年重現眷村年味