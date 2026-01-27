中南部霾害嚴重！「雲嘉南亮紅燈」空氣奇差無比

今中南部地區空氣品質惡化。（示意圖／李宗明攝）

受大氣擴散條件不良影響，今（27）日中南部地區空氣品質明顯惡化，多地出現嚴重霾害。環境部與氣象粉專接連示警，指出污染物在下風處累積，使天空灰濛、能見度下降，對民眾健康造成影響。

環境部今日發布空氣品質提醒指出，雲嘉南地區空氣品質指標（AQI）已達「紅色警示」等級，代表空氣品質對所有族群皆不健康，提醒民眾應減少在戶外活動；中部及高屏地區則為「橘色提醒」，建議敏感族群減少戶外劇烈活動，以降低健康風險。

環境部說明，27日東北季風逐漸增強，環境風場轉為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣本島及離島地區。由於中南部位於下風處，污染物較易累積，導致空氣品質快速惡化。此外，清晨時段中南部地區及馬祖，局部地區亦易出現霧或低雲，進一步影響能見度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警指出，「擴散條件差，中、南部空氣奇差無比，霾害嚴重」，呼籲民眾避免室外運動，外出時務必配戴口罩。粉專分析，污染主要與風場弱、擴散不佳有關，不過預期在今日下半天，隨著東北季風持續增強，風力加大後，有助於將污染物吹散，空氣品質才有望逐步好轉。

依據環境部最新空品預測，28日仍受東北季風影響，環境風場維持東北風，境外微量污染物可能持續移入，中南部位於下風處，污染物仍稍易累積。當日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖，則為「普通」等級。

29日東北季風減弱，環境風場轉為東北東風，中南部地區仍位於下風處，污染物累積情形略為存在，但整體空氣品質預估與前一日相近。宜蘭及花東空品區維持「良好」等級，其餘北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及離島地區，則落在「普通」等級。

