中南部、宜花6縣市12/15起施工停水 彰市達最久23小時
記者高珞曦／綜合報導
台水公司公告，中南部與宜蘭縣、花蓮縣共6縣市15日起因施工實施停水或降壓供水，多數時長3小時至9小時不等，另彰化縣共60個里則從16日停水至17日，時間長達23小時。
台中市
辦理西屯區櫻花路等汰換管線工程
停水時間：12月15日早上8時30分至傍晚5時整，共8.5小時
停水區域：西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里，共7個村里。（註：青海路2段以北、甘肅路2段及文心路3段以西、 河南路2段以南等一帶。）
台水公司表示，此事件非連續停水，僅路口制水閥更新及沿線用戶改接時停水，假日及雨天不施工。
辦理南區南平路等汰換管線工程附近，制水閥改接及沿線用戶改接
降壓時間：12月15日早上8時30分至傍晚5時整，共8.5小時
降壓區域：南區國光里，共1個村里。
台水公司表示，施工期間水壓降低，部分區域可能有無水情形。
彰化縣
配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程
停水時間：12月16日早上10時至17日早上9時，共23小時
停水區域：彰化市寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。／和美鎮新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。
嘉義縣
民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工
停水時間：12月15日早上8時整至傍晚5時整，共9小時
停水區域：民雄鄉豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄。（部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延）
台南市
辦理配合內政部國土管理署南區都市基礎工程分署－學甲6號25M道路新設管線工程
停水時間：12月15日早上9時整至傍晚5時整，共8小時
停水區域：學甲區一秀街。
配合下營區公所新建雨水下水道工程，自來水管線改遷施工停水
停水時間：12月15日早上10時整至傍晚5時整，共7小時
停水區域：下營區紅甲里紅毛厝活動中心附近一帶（紅毛厝1號至7號、49號至58號、101號至106號等）
配合市府改建協進橋辦理自來水管線遷移施工
停水時間：12月15日早上9時整至中午12時整，共3小時
停水區域：白河區虎山里，共1個村里。
辦理永康區自強路（永大路3段至自強路773巷）汰換管線工程
停水時間：12月15日早上9時整至傍晚5時整，共8小時
停水區域：永康區自強路、自強路676巷
辦理山上區山上衛生所及山上國中前汰換管線工程
停水時間：12月15日早上9時整至晚上6時整，共9小時
停水區域：山上區南洲里、山上里。
屏東縣
道路拓寬管線改遷工程斷管連接
停水時間：12月15日早上10時整至下午4時整，共6小時
停水區域：屏東市凌雲路、堤防路。
屏東市建國路107巷口管線汰換新舊管連接
停水時間：12月15日早上10時整至下午4時30分，共6.5小時
停水區域：屏東市建南路、建國路等附近一帶。
小區封閉作業，間歇性停水
停水時間：12月17日晚間9時整至18日凌晨4時整，共7小時
停水區域：潮州鎮中山路、信義路、公園路、六合路、南昌街、和平路、堯舜街、太平路、平安路、府洋北街、志成路、文昌街、晉江路、杭州街、榮吉街、榮田路、榮祥路、民治路、江山路、瑞豐路、育英路、萬年路、蓬榮街、連成路。
停水時間：12月18日晚間9時整至19日凌晨4時整，共7小時
停水區域：潮州鎮三林路、三民路、三進路、中山路、中山路東段、信愛街、南進路、四維路、富強路、建基路、愛國路、敦化路、文化路、明德路、明義路、朝昇東路、朝昇路、朝陽路、東興街、正義路、永坤路、永安路、玉春街、維新路、自立街、豐年街、進化路、長壽街、長興路。中興路、五魁路、仁德街、北門路、和睦街、和祥街、和興街、和順街、太平路、延平路、晉江路、朝昇路、東華路、永奉街、潮州西外環線、福安街、福樂街、華巖街、西華路、連成路、連興路、龍巖街。／竹田鄉連成路。
宜蘭縣
配合農田水利署水利設施系統工程
停水時間：12月15日下午1時整至傍晚5時整，共4小時
停水區域：三星鄉三星路二段699號至1號、701巷、611巷、601巷、385巷、353巷、265巷，玉尊路18巷、37巷及等周邊巷道及路段。
辦理114年度三星地區網洗管作業
降壓時間：12月16日晚間10時整至17日凌晨2時整，共4小時
降壓區域：三星鄉行健村、大義村、人和村、月眉村、集慶村、雙賢村、萬富村、萬德村、天福村、天山村、尚武村、貴林村、義德村。三星鄉全部。
花蓮縣
花蓮縣壽豐鄉豐坪路3段28巷延管工程新舊管連接
停水時間：12月15日早上8時整至傍晚5時整，共9小時
停水區域：壽豐鄉豐坪路3段。
台水公司提醒，停水期間請民眾慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，本公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。如欲確認相關停復水進度，可上台水公司停水查詢系統查詢。
