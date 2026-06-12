中南部7縣市豪雨特報！ 留意短延時強降雨

台灣受東南亞地區是登革熱盛行地區影響，每年都會傳出登革熱疫情。衛福部疾病管制署、高雄市府衛生局今（12）日皆宣布，高雄市一口氣新增5例本土登革熱確診個案新增，指標個案為78歲女性。由於該名女性先前因病於民生醫院住院，出院後又因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，衛生單位疫調後，初步判定是民生醫院出現登革熱群聚疫情。高雄市府衛生局說明，該名本土登革熱指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，同時連夜擴大採檢6樓病房，於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例。民生醫院同時於即日起病房降載，匡列風險場域範圍清空噴藥清消，現階段已完成院內防疫工作。高雄市衛生局分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，承擔公衛防疫第一線重責，包含新進移工3日內登革熱採檢及收治高雄市登革熱疑似或確診個案，加上近期連日降雨造成露臺排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊而造成院內局部範圍登革熱風險上升。此次出現5例確診個案而來源未明，衛生局隨即啟動緊急防疫，匡列風險範

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