中南部7縣市24小時累積雨量達停班停課標準 高雄最危險
記者高珞曦／綜合報導
據中央氣象署9日24小時累積雨量預測結果，全台共有7縣市山區的雨量達到停班停課標準，包含新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及高雄縣，以高雄縣預估300毫米為最高，降雨情況可能要等到10日晚間才會逐漸緩和。
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