中南高因地制宜 政策各擁亮點

為提升高雄市電動機車數量，環保局於今年3月起推出「電池租賃費補助專案」，經統計，截至10月已有2874輛受惠。

相較於北北桃大眾運輸發達，高度仰賴機車代步的台中、台南及高雄，在推動運具電動化的角色更為吃重。台中市從公務機關帶頭、提升公務機車電動化比率；高雄市則於今年3月起推出「電池租賃費補助專案」；台南市也祭出「電池月租費補貼」與「電換電」等兩大創新方案，提升對電動機車的購買意願。

高雄市環保局於今年3月推出電池月租費補助36個月計畫，其中租用單顆電池每輛補助3600元、雙顆電池每輛補助7200元，經統計，至10月已有2874輛受惠，明年可望持續辦理。

台南市則祭出「電池月租費補貼」與「電換電」等兩大方案，協助在台南就學、就業或定居的市民，以多元且便利的方式汰舊換新，降低使用電動機車門檻。並針對外送員、青年、幼幼家庭與物流業者推出多元分眾加碼方案，除簡化申請流程，也結合社區與環教管道廣泛宣導，申請量已明顯成長。

面對過去長期空汙挑戰，台中是全台最早放寬汰舊車齡、並自108年起提供四行程機車汰舊換新補助的城市，經統計，113年底老舊1至4期四行程機車較108年底減幅達49.46％，二行程機車亦較104年底大減86.99％，顯示透過逐年補助與彈性調整方案，有助提高民眾汰舊意願，且逐步減少燃油機車。

台中市府也要求各公務機關汰換燃油機車，除非經市府核准外，一律換購為電動機車，並訂定公務機車電動化比率逐年列管。同時誘導民眾交通方式的改變，如共享運具推廣及捷運路線的增加等，鼓勵民眾外出多搭乘或使用公共運輸，持續守護市民健康。