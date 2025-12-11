中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

近日，中國一名博主「愛吃蛋」因在社群平台分享精準煮蛋技巧走紅。短短3天，漲粉近200多萬，從煮蛋小技巧到全網「抄作業」。

錢江晚報報導， 這名博主的核心方法為：水開下蛋，9分12秒撈出，立即過冷水，可得口感細膩、不噎人的完美水煮蛋。據了解，該博主自稱每天食用40顆水煮蛋，持續五年，累計超十萬顆，對火候掌控極為精準。

@truelie938 大型紀錄片《愛吃蛋》 吃10萬個雞蛋把自己吃成大神#水煮蛋 #蛋神 #震驚#大神 #漲知識 ♬ 原聲 - 每天都耀 - 每天都耀

不少網友表示，「起初以為這只是一句玩笑」，不曾想是「蛋神」；還有網友表示，「遇見你之前簡直是在亂吃蛋」。

有網友追問溏心蛋怎麼做，他秒回7分11秒；有人煮蛋翻車，他一眼看穿「水淹過蛋」。為了回應網友們的諸多問題，博主「愛吃蛋」連夜錄製了一條煮蛋視頻，完整直觀地讓網友們看到了不同時長的水煮蛋呈現出的不同效果。

網友們依照「愛吃蛋」的方式來做，結果全都完美復刻。 12月9日，第三方平台數據顯示，「愛吃蛋」帳號僅發布14件作品，粉絲量從最初的200人關注到現在249.8多萬。該帳號連續多天在漲粉達人榜中排名前3，並帶動不少網友模仿跟練煮雞蛋。

