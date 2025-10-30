中印兩軍舉行邊境西段第23輪將軍級會談 氣氛友好、融洽

據新加坡《聯合早報》29日報導，中印兩軍舉行邊境西段將軍級會談，這是自今年8月舉行中印特別代表會談以來，雙方在西段地區舉行的首次將軍級會議。

今年8月大陸外長王毅再訪印度與印度外長蘇傑生會晤。（圖／美聯社）

大陸國防部29日發布新聞稿表示，10月25日，中印兩軍在莫爾多（Murdo）—楚舒勒（Chushul）會晤點印方一側舉行邊境西段第23輪將軍級會談。雙方就中印邊境西段管控問題進行了積極深入溝通，同意以兩國領導人重要共識為指引，繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話，共同維護好中印邊境地區和平安寧。

印度外交部29日也發布新聞稿表示，會談在友好、融洽的氣氛中進行。雙方一致認為，中印邊境地區保持和平與安寧，並同意繼續利用現有機制，解決邊境沿線任何可能出現的地面問題，以維護地區穩定。

中印兩軍2020年6月在邊境西段爆發流血衝突後，兩國關係一度跌入谷底，雙方在邊境集結重兵，並進行30多輪談判。自去年10月下旬就邊境巡邏問題達成協議後，兩軍對峙局面得到緩解。

此前8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在印度新德里舉行。大陸外交部長王毅與印度國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題和雙方關係進行溝通，就邊界問題達成10點共識，包括雙方同意盡快舉行新一輪西段將軍級會談，以及在邊境東段和中段設立將軍級會談機制，並商定明年在大陸舉行中印邊界問題特別代表第25次會晤。

