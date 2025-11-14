中印減購俄油! 中國延長石油罕見「零採購」伊拉克停付俄油款 沙國趁機搶市場

俄國第二大煉油廠「基里希煉油廠」（Kirishi Oil Refinery）遭到烏克蘭無人機攻擊，該廠佔俄羅斯煉油總產能 6% 。 圖：翻攝自@Biz_Ukraine_Mag

隨著美國加大對俄羅斯能源業的金融制裁，俄羅斯石油供應量快速縮水，使中國與印度兩大買家不得不調整採購方向，沙烏地阿拉伯也趁勢下調亞洲煉油廠報價，試圖搶回國際市占率。

據市場預估，中國 11 月經海運進口的俄羅斯原油可能跌到日均 92.6 萬桶，較 10 月的 145 萬桶大幅滑落；相較之下，沙烏地阿拉伯原油對中出口預計將從上月的日均 120 萬桶躍升至 178 萬桶。

市場預估，中國 11 月經海運進口的俄羅斯原油可能跌到日均 92.6 萬桶。 圖：翻攝自 X

俄油供應端的收縮也開始反映在中國煉油廠的採購決策上，據《路透社》引述消息人士稱，中國大型國企延長石油（Yanchang Petroleum）在最新一批涵蓋 12 月到隔年 2 月中旬的採購標單中，已完全排除俄羅斯石油；過去該廠平均一個月都會固定購買俄羅斯原油，如今則因風險增加與利潤縮水而轉向其他來源。

除了原油市場劇烈變動，中俄貿易也面臨壓力。中國《每日經濟新聞》報導，俄羅斯調升出口稅使中國車企成本大增，影響今年對俄汽車出口一度暴跌 58%，不少商家原本一台車可淨賺好幾萬元人民幣，如今利潤被稅負吃掉，有業者乾脆暫停對俄業務。而報導中引述中國學者建議，假如中國車企想留在俄市場，「必須忍住並扎下根」，但短期業績下滑的壓力恐怕難以避免。

俄羅斯第二大石油公司盧克石油（LUKOIL）已正式對其位於伊拉克的 West Qurna-2 油田啟動不可抗力條款。 圖：翻攝自 X

與此同時，俄羅斯海外油田也傳出重大變故，《路透社》報導，俄羅斯第二大石油公司盧克石油（LUKOIL）已正式對其位於伊拉克的 West Qurna-2 油田啟動不可抗力條款；伊拉克方面因擔心遭受美方「二級制裁」，已暫停向盧克石油支付油款，外籍員工也陸續被遣返。據報導，伊拉克方正在研究如何在不違反制裁的前提下維持產能，但目前油田營運已大幅受限。

