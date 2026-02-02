中印關係回暖 印度擬開放Alipay+串聯本土支付系統

2名政府消息人士告訴路透社，印度正與具中國背景的螞蟻國際(Ant International)進行談判，研議允許數位支付平台支付寶+(Alipay+)，在跨境交易中串連印度主要的即時支付系統。

此舉將有助於讓印度旅客的支付更加便利，未來可在已加入Alipay+的國家，使用印度的「統一支付介面」(Unified Payments Interface, UPI)向商家付款。

印度政府與央行官員近來與螞蟻國際展開會談，反映出印度與中國關係正進一步回溫。螞蟻國際總部設於新加坡、由中國金融科技巨擘螞蟻集團(Ant Group)創立、現已獨立運作。

根據官網資料，螞蟻集團的Alipay+目前連結約18億個用戶，覆蓋超過100個市場、逾1.5億家商家，該公司近來積極進軍亞洲、歐洲、中東與拉丁美洲市場。

印度的「統一支付介面」已在國內普及使用，每月處理近180億筆交易。印度政府與央行一直希望將「統一支付介面」的使用延伸至跨境支付，協助印度旅客與海外僑民以印度盧比付款，降低跨境交易的成本。

由於相關討論尚未對外公開，消息人士要求匿名。

印度財政部與國家支付公司(National Payments Corporation of India, NPCI)未立即回應置評請求。螞蟻國際也未立即回應置評。

消息人士表示，是否允許Alipay+的最終決定，將在完成安全評估後作出。

其中一名消息人士指出：「由於Alipay+具有中國背景，在地緣政治定位，以及國家數位基礎設施與資料安全方面，都存在敏感考量。」

在2020年邊境對峙事件後，印度對中資實施嚴格投資規範，相關措施至今仍然有效。

中印關係回溫

這兩個鄰國在邊境對峙後的緊張關係，曾拖慢資本、技術與人才的交流。印度也加強審查中國企業或具中資背景的投資案，導致中國電動車大廠比亞迪(BYD)擬投資10億美元的計畫受阻。

然而，在美國高額關稅的壓力下，新德里自去年起開始審慎修復與北京的關係。印度總理莫迪(Narendra Modi)去年8月在睽違7年後首度訪問中國，期間會晤中國國家主席習近平，討論改善雙邊關係的方式。

去年10月，印中直航航班在中斷5年後恢復，印度並放寬對中國專業人士的簽證規定。(編輯：楊翎)