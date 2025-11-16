中印關系解凍 兩國會有多靠近？

（德國之聲中文網）10月下旬，印度廉航開通了五年來首次對華直飛航班。自2020年以來，因邊境緊張以及新冠疫情，兩國間航班停飛。

這是中印近期傳出的新進展之一。此外，7月，印度在凍結五年後恢復對中國公民簽發旅游簽證。

四家印度公司則獲得從中國進口稀土磁體的有條件許可。

中國還面向印度朝聖者開放了位於西藏的印度教聖地岡仁波齊峰。

高層會晤

2024年10月，印度總理莫迪與中國國家主席習近平在俄羅斯舉行的金磚峰會邊會上，同意緩和邊境緊張情勢，穩定雙邊關系。

廣告 廣告

今年8月，莫迪七年來首次訪華，出席天津的上合組織峰會。

邊界問題仍未解決

雙邊關系緊張的核心在於邊界爭議。2020年5月，兩國軍隊在加勒萬河谷發生血腥沖突，導致4名中國軍人和20名印度士兵死亡。這一事件造成雙邊關系持續緊張數年。

不過，近來數月出現明顯的緩和趨勢。10月，印中在邊境會晤點舉行了指揮官級別的軍事對話。

印度前駐華大使班巴瓦萊（Gautam Bambawale）表示，盡管這些步驟發出改善的信號，但領土爭議的核心卻並未得到解決。

外交關系解凍是“策略性、而非戰略性”

另一位印度前駐華大使坎塔（Ashok Kantha）表示，兩國關系稱不上是“相互靠近”或“緩和”。

“鑑於這些年來雙邊關系遭受的巨大損害，目前是一種謹慎、小步走的方式。”坎塔也強調，必須解決邊界爭議等深層問題。

前大使班巴瓦萊指出，兩國關系解凍是“策略性而非戰略性”。他舉例說，印度不會再允許中國公司華為或中興進入印度的電信領域。

獨立研究機構Mantraya執行主任德索薩（Shanthie Mariet D'Souza）表示，印中關系的另一個痛點是北京對巴基斯坦的堅定支持。這對印度來說構成一種戰略風險。

德索薩補充說，盡管雙方關系有所改善，但“仍十分脆弱，因印度對中國仍有很大程度的不信任”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Murali Krishnan