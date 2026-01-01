中原元旦升旗第41年 深化學生的使命感與榮譽感

中原大學前往總統參加升旗賽禮活動已邁入第41年，該校副校長吳宗遠(中)也冒雨騎著腳踏車參與。（照片中原大學提供）

記者丘安／中壢報導

以溜冰元旦到台北總統府前參加升旗典禮的中原大學，三十一日晚在寒風細雨中熱情前往。中原大學表示，今年已是他們學校溜冰社舉辦此項活動第四十一個年頭，希望這一活動可以深化學生的使命感與榮譽感。

為迎接2026年到來，中原大學秉持四十一年不間斷的傳統，十二月三十一日中原大學包括溜冰社、單車休閒社、路跑社一百四十七位師生不畏風寒，以單車、直排輪及路跑方式展開三十四公里前往總統府參加元旦升旗典禮。

廣告 廣告

中原大學「跨年倒數暨元旦升旗活動」從1986年由田徑隊發起至今，到今年已邁入第四十一個年頭。該校課外活動指導組組長陳民樺表示，跨年倒數暨元旦升旗已成為中原人一年一度的重要傳統，不僅展現團隊凝聚力，也深化學生的使命感與榮譽感。

參加的單車社副協黃元俊說，今年雖然參與人數不算最多，卻是他最深刻的一次經驗。活動前期面對租車、交管、人力協調等重重壓力，到出發前場勘陪著學弟騎行五個小時、耐心講解每個細節，看到大家始終全力投入、毫無怨言，讓他深刻感受到團隊力量。

為了讓參加師生更有熱情與安全，中原大學副校長吳宗遠、學務長金亭佑都親自騎乘單車隨行，以行動力挺學生，他們也期盼，每一位中原學子都能在充滿支持與祝福的環境中安心學習、勇於探索，在新的一年展現更自信、更精彩的生命風景。