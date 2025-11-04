一中原則做前提 外交部：中國嚴重違反APEC規範

針對中國外交部書面回覆路透社時提出「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守一中原則與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題」等說法，外交部今天(4日)回應表示，我國是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與權利，中方以遵守所謂「一中原則」做為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部強調，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。