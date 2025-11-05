一中原則成APEC深圳峰會「通關密碼」？ 國台辦：將按慣例處理

我APEC領袖代表林信義（左）10月31日抵達APEC會場與南韓總統李在明握手、合照，記者中心轉播畫面中出現中華民國國旗。APEC台灣媒體團提供



亞太經合會議（APEC）領袖峰會明年將移師中國舉行，外界關注是否會影響台灣參與。國台辦今日（11/5）回應稱，將按照「一個中國」原則以及APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣地區參會事宜。

被媒體問及相關問題時，新任國台辦發言人張晗在例行記者會僅簡短回應稱：「作為明年亞太經合組織的東道主，我們將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣參會事宜。」

APEC峰會今年在南韓慶州落幕後，將於明年移師中國深圳舉行，但我外交部國際組織司長孫儉元上週表示，中國去年曾提供一份書面保證，確保所有與會者參加2026深圳APEC峰會的人身安全，希望對方履行承諾。

然而，中國外交部昨日透過電郵回覆路透社強調，中華台北參與APEC活動的關鍵在於遵守「一中原則」以及相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。發言引發政壇熱議，我外交部長林佳龍今日指責中國附加條件已違反承諾，將協調理念相近國共同反制。

美國國務院則於美東時間4日晚間回應中央社提問時表示，美國堅持所有APEC成員經濟體，包括被稱為「中華台北」的台灣，必須充分、平等地參與會議，並將繼續敦促中國制定安全安排和規則，以保障所有與會者在中國參加APEC會議時的安全。

此外，針對日本首相高市早苗在APEC慶州峰會期間與我方代表林信義會面，並在社群媒體公布照片一事，張晗批評日方嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關系基本準則，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，對此堅決反對。

張晗強調，日方在台灣議題上負有歷史罪責，尤應深刻反省歷史，慎之又慎處理涉台議題。她也「正告」民進黨，任何「倚外謀獨」、企圖將台灣從中國分裂出去的圖謀，都是痴心妄想，只會失敗得更徹底。

