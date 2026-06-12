中原境外生前進國小幼兒園 多元文化交流推國際教育

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中原大學祕魯籍境外生李娟倪以地圖與照片呈現家鄉地理特色，帶領中原國小學童認識南美洲風土民情。（中原大學提供）

（另開新視窗）

記者陳華興／桃園報導

為推動國際教育向下扎根，將大學校園中的多元文化資源帶入社區，中原大學學務處境外學生輔導組於本學期辦理「境外生文化交流服務學習活動」，邀請十二位來自不同國家與學系的境外學生，前往鄰近的中原國小及附設幼兒園，陪伴學童認識世界，參與人次超過一百五十人。從印尼峇迪衫、馬來西亞開齋節、日本浴衣與摺紙，到祕魯地圖與家鄉故事，讓孩子們接觸不同國家的生活樣貌，也在多元互動中感受國際教育的意義。

廣告 廣告

中原大學境外學生輔導組組長陳正婷表示，今年三月迄今境外組已辦理共五場次的文化分享與藝術體驗活動，結合國際交流、藝術賞析與服務學習，讓學童接觸不同國家的文化與生活，也讓境外學生提升表達與溝通能力，在服務學習中深化與台灣在地社區的連結。

境外生文化交流活動由印尼、馬來西亞、日本及祕魯學生擔任講者，並依不同年齡層設計分享內容。幼兒園場次以印尼與馬來西亞文化為主，透過峇迪衫傳統服飾、特色水果圖片、生活故事及開齋節習俗介紹，引導孩子從服飾、飲食與節慶中認識東南亞文化。

國小四年級場次則聚焦日本與祕魯文化，透過浴衣、制服、校園生活、摺紙體驗，以及地圖與照片介紹，帶領學童認識日本節慶與學生生活，也探索南美洲風土民情。課堂上，學童踴躍參與問答、試穿異國服飾、展示手作成果，並主動詢問各國語言、飲食與生活差異，展現對世界文化的好奇心。

參與活動的中原大學境外生表示，能向台灣學童介紹自己的國家，是一次難得且感動的經驗。孩子們的熱情回應與天真提問，讓他們感受到文化交流最真實的溫度。境外生也在分享家鄉文化的過程中，談到自己來台求學的經驗，讓交流更貼近彼此生活。