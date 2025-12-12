中原大學以「全人教育」推動服務學習 鼓勵青年用行動改變社會

中原大學柬埔寨志工隊榮獲教育部特優肯定，服務成果亮眼。(圖/中原大學提供)

中原大學長期以「全人教育」為核心推動服務學習，學生透過持續性的志願行動培養關懷力與領導力。近日榮獲教育部「114年教育業務志願服務獎勵」及桃園市青年事務局「114年度青年服務類志願服務運用單位績效評鑑」等多項獎項，充分肯定中原在志願服務制度建構與青年培育上的卓越成果。

中原大學提到，在教育部「114 年教育業務志願服務獎勵」中，該校榮獲「績優志願服務運用單位」殊榮。其中由學校輔導的「服務學習種籽團」，以長期陪伴中壢地區新住民子女與弱勢孩童的服務行動，獲頒「績優志願服務團隊」。團隊每年舉辦結合環境教育與文化尊重的暑期營隊，推動淨溪、淨灘等生態行動，帶領孩童從被服務者逐步成為服務者，體驗給予的力量。

團員葉晉彤談到，看見孩子主動投入學習的那一刻，她深深感受到志願服務的價值與意義。此外，中原「服務學習推廣大使」蔡昀瑾與簡新雅兩位同學也雙雙榮獲「績優志工青學獎」，展現學校在志工制度與人才培育上的整體成果。

在海外服務領域，中原志工隊同樣表現亮眼。柬埔寨海外志工隊「寨一起很柬單」榮獲教育部青年海外和平志工「服務成效與評估特優」團隊獎，其製作的短片更奪下桃園市青年國際志工服務隊短影片第一名。團隊與當地非營利組織KAKO合作舉辦村落英文種籽師資工作坊與兒童英文營，協助培訓青年教師，創造持續學習的機會。副領隊簡新雅表示，「看到學員因課程而成長，甚至能教別人，我們真的感受到服務能一直延續下去的力量。」

泰國海外志工隊「泰緬腆」與中壢高商合作，深入泰緬邊境美索地區的華語小學與巴邁恩德第四中學，舉辦融入藝術創作的華語夏令營，提升孩童學習華語與探索文化的興趣。該團隊獲頒教育部「服務成效與評估優等」。團員蔡沄蓁說，透過海外服務，她學會傾聽與陪伴，真正的收穫是「懂得如何支持團隊成長，並建立真誠交流」。

中原大學亦持續承接教育部青年發展署「桃連青年志工中心」任務，積極串聯桃園與連江地區青年志願服務資源，促進跨區交流與行動。在桃園青年局年度績效評鑑中，中原大學獲評為「優等」，顯示學校在志工管理、資源運用及成效永續面皆有卓越成果。

服務學習中心主任杜哲怡指出，志工中心協助青年進行服務計畫規劃、提案撰寫與教育部補助申請，也期盼引導更多學生勇於實踐服務理想。她強調，「每一次行動，都是促進社會改變的種子。」

中原大學強調，該校將持續以服務學習為全人教育的重要途徑，結合桃連青年志工中心的多元資源，鼓勵青年走出舒適圈、以行動關懷社會，讓「服務」成為認識自我、改變世界的具體實踐。