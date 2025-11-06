中原大學勇奪「資訊應用服務創新競賽」三項第一

原大學資管系從產業需求出發，第八年蟬聯產學合作組第一名，實現「八連霸」佳績。（中原大學提供）

由數位發展部、教育部及中華民國資訊管理學會共同主辦的「第三十屆大專校院資訊應用服務創新競賽」於今(二0二五)年盛大舉行，吸引一百五十一所大專校院、一千九百六十四隊、逾九千位師生熱烈參與，參賽規模再創新高。中原大學表現亮眼，勇奪三項第一名、一項第二名及多項佳作與特別獎，更締造連續八年蟬聯冠軍的「八連霸」紀錄，展現卓越的創新與研發實力。

在本屆競賽中，中原大學學生展現強大的AI應用與研發能量。由電子工程系陳世綸老師指導的資管系學生以「智慧牙周病AI輔助系統」榮獲「產學合作組一」第一名，達成八連霸佳績。陳老師同時帶領團隊以「看見牙位與病徵（OralEye）」勇奪「產學合作組三」及「產業創新AI組」雙料第一，另一項作品「智能植牙與炎症守護（AI-DentPath）」亦榮獲「產學合作組二」第二名。

中原獲獎專題皆以人工智慧為核心，聚焦牙科臨床應用與創新解決方案。其中，資管系學生梁晉豪、于凱薰、盧品諭開發的「智慧牙科AI輔助系統」結合AI與自動化技術，可即時進行X光影像分析與病灶標註，整合診斷與治療流程，顯著提升臨床決策效率；同時導入大語言模型打造智慧諮詢介面，促進醫病溝通，實現智慧化、人本化的牙科服務。

電子系研發的「OralEye」與「AI-DentPath」兩項系統則融合深度學習與影像辨識技術，強化牙科臨床診斷的精準度與效率。其中，「OralEye」具備低成本與高精度優勢，兼具臨床與偏鄉醫療可行性；「AI-DentPath」則專注於植牙規劃，可自動生成最佳植牙路徑、精準定位植體螺紋並量化炎症程度。

此外，資管系李國誠老師指導團隊開發「Flowin’-數位行動心流助理」，結合AI與穿戴裝置協助壓力管理與專注提升；廖秀莉老師團隊研發「醫心機We力-機場醫療通報系統」，以Flutter與SQLite打造離線可用、雙語介面的智慧醫療流程；智慧運算與量子資訊學院胡筱薇老師團隊則以AI結合探測器提升廢棄玩具回收效率，展現中原大學以智慧科技實踐永續發展的亮點成果。