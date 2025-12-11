中原大學半導體學院與比利時法語魯汶大學WINFAB簽署合作備忘錄 共育國際人才

中原大學副校長吳宗遠（右一）率團赴比利時UC Louvain，與WINFAB團隊簽署合作備忘錄。（右起：中原副校長吳宗遠、WINFAB經理Christian Renaux、中原半導體學院院長傅昭銘、UC Louvain研發處主任Xavier Lepot、中原學士學程主任郭泰辰）





中原大學半導體產業學院積極布局國際合作，2025年12月9日與比利時頂尖學府法語魯汶大學（Université catholique de Louvain, UC Louvain）設立之「WINFAB」平台正式簽署《合作備忘錄》（MOU）。此次由中原大學副校長吳宗遠、半導體產業學院院長傅昭銘、學士學程主任郭泰辰代表訪問UC Louvain，雙方在半導體技術研發、產學合作及人才培育等面向建立具體架構，為未來長期合作奠定堅實基礎。

廣告 廣告

魯汶大學（UC Louvain）歷史可追溯至1425年，是世界上最古老的天主教大學之一，並於1968年因比利時語言分區設立法語區獨立分部，即現今之UC Louvain。該校為國際知名綜合性大學，在QS全球大學排名中位列第191名，研究成果表現獲評為「非常高」。此次合作對象WINFAB（Wallonia Infrastructure for Nano-FABrication）是專注於微米和奈米製程技術的平台，擁有1,000平方公尺的無塵室設施，配備半導體製程高科技設備，提供薄膜沉積、蝕刻、表面圖案化、微機械加工等多種先進技術。不僅服務於製作微電子晶片、高頻IC、微機電元件、生醫晶片等學術研究，同時也是比利時法語區（Wallonia）協助中小企業開發新產品、優化製造流程的重要技術基地。

中原大學表示，本次合作能迅速推進，關鍵在於半導體產業學院院長傅昭銘的積極奔走。傅昭銘為魯汶大學校友，藉由校友淵源，今年內即兩度造訪UC Louvain，與校方高層及教授洽談合作事宜，展現高度合作意願。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘（右）與UC Louvain研發處主任Xavier Lepot（左）代表兩校簽署MOU。

同時，他也積極推動雙邊學術交流，於10月舉辦「中原大學半導體產業國際論壇」，特別邀請UC Louvain WINFAB經理Christian Renaux來臺發表專題演講，深化雙方在專業領域的瞭解。Renaux經理在臺期間，傅昭銘引介臺灣重要的半導體企業，成功促成魯汶大學與臺灣半導體產業建立實質合作意向。

傅昭銘指出，此次簽署的MOU聚焦於半導體技術領域，主要合作項目包括：推動先進材料、元件製造及積體電路設計等主題之聯合研發；建立與半導體產業技術研發相關的產學合作夥伴關係；以及規劃教師與學生之交流與培育機制，促進雙方人才互訪與合作。合作模式將採「實驗室層級先行，再擴大至院校層級」的階段性策略，以確保合作具備實質的學術成果。

傅昭銘進一步表示，臺灣半導體產業在全球具有關鍵地位，但面臨人才供給不足及國際局勢變動等挑戰，中原大學於2024年成立半導體產業學院，致力培育具國際視野的實務創新人才。其中，「國際鏈結，昇躍專業新局」是重要發展方向，此次與比利時法語魯汶大學WINFAB的合作，正是推動師生參與國際聯合研究、銜接台灣產業實務與國際交流的重要里程碑。他強調，期望透過與WINFAB如此頂尖的奈米製程基礎設施合作，建立更穩固的國際研發與人才輸出平台，為臺灣半導體產業的全球佈局持續貢獻力量。

更多新聞推薦

● 青年百億海外圓夢計畫成果發表 賴清德：政府將擴大機會盼助更多青年勇敢追夢