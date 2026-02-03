中原大學半導體產業學士學位學程115學年度啟動招生 培育即戰力人才

面對全球半導體產業快速發展、高階人才需求持續攀升，中原大學宣布正式成立「半導體產業學士學位學程」，並將於115學年度首度招收第一屆新生。該學程以「產業導向、跨域整合、實作為本」為核心，整合校內理工強項與產學資源，系統培育具備工程基礎、系統整合能力與產業即戰力的半導體專業人才，回應台灣半導體供應鏈升級與國際競逐的發展趨勢。

「中原70半導體產業國際論壇」匯聚產學業界精英，啟動創新與跨域合作，深化產學研鏈結。圖：中原大學提供

中原大學於113學年度設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立全國私校首間「半導體產業學院」，持續建構前瞻研究與人才培育體系。學院並設置校級「半導體材料暨先進光學研究中心」，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術、先進封裝及矽光子等重點領域，擁有與產業接軌的研發與量測量能。在此基礎上，進一步獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，完善由學士延伸至碩士的縱向培育架構。

廣告 廣告

中原大學半導體產業學院與比利時法語魯汶大學WinFab簽署合作備忘錄，攜手培育國際人才。左起為中原大學主任郭泰辰、UC Louvain研發處主任、中原大學半導體學院院長傅昭銘、WinFab經理、中原大學副校長吳宗遠。圖：中原大學提供

中原大學長期深耕電子、電機、物理、工程與資訊等理工領域，累積豐沛的教學能量與產學合作經驗。此次新設學程整合校內相關系所師資與研究資源，課程設計緊扣產業趨勢，系統性建構從材料科學、元件整合、製程模組、封裝測試到智慧製造的完整學習路徑，協助學生全面理解半導體產業核心技術與實務運作脈絡。

半導體產業學士學位學程主任郭泰辰指出，在課程規劃方面，學程強調「跨域 × 產業 × 國際」的教學特色。學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課及國際交流機會，在學期間即能接軌真實產業情境，強化工程問題解決能力與實務即戰力。此外，中原於114年底與比利時法語魯汶大學WinFab簽約，參與ChipWin平台結盟產學研單位，培育具國際視野的產業菁英。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，學院以「矽技精卓 創產跨域」為核心理念，秉持「Synergy協同、Mastery精勤、Innovation創新、Excellence卓越」（SMIE）的精神，強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破及卓越人才培育，致力於跨域整合、產業實務及創新國際的特色定位，培養具備國際競爭力的高階半導體人才，並系統性建構從學士到碩士的縱向教育體系，積極回應國家半導體產業政策與全球科技人力需求。

中原大學表示，新增設之「半導體產業學士學位學程」除強化專業技術養成，也重視學生整體發展與職涯規劃，鼓勵跨域學習，結合資訊科技、工程應用與系統思維，培養具備國際視野、創新能力與永續意識的半導體科技人才。115學年度正式啟動首屆招生，歡迎對半導體科技、工程應用與產業發展懷抱熱忱的高中學子加入該學位學程，相信透過系統化課程訓練、產業實習與業界師資共同授課等多元培育機制，能為台灣半導體產業注入穩定且高品質的育才新動能。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園寒冬送暖物資驚見疑似過期8年白米！黃瓊慧批區公所回應太牽強

民眾黨桃園議員這周八德中壢民調 龜山取消初選民調