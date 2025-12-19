中原大學啟用「星空走廊」打造沉浸式太空與天文學習場域

中原大學「星空走廊」揭幕儀式，中原師長齊聚見證。（左起：葉瑞銘、吳宗遠、李英明、張光正、魏主榮、孫維新）（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中原大學理學院太空科技研究中心十九日上午在理學大樓一樓舉行「星空走廊」展示空間揭幕典禮。「星空走廊」是由知名天文學家孫維新規劃設計的科學學習場域，以多媒體的大屏幕，打造壯觀震撼的沉浸式環境，展現星空之美和宇宙之奇。

曾任國立自然科學博物館館長十年的孫維新，自一一三學年度起獲中原大學延攬擔任物理學系講座教授並兼任太空科技研究中心主任，「星空走廊」的概念和展示內容由其規劃執行。出席揭牌儀式的貴賓包括中原大學董事長張光正、校長李英明、副校長吳宗遠、理學院院長葉瑞銘及前設計學院副院長魏主榮等人，宣告中原校園內首座結合太空科技與天文教育的沉浸式科學學習環境正式啟用！

整體「星空走廊」包含了從走廊盡頭牆面往上延伸過頭頂的高解析LED顯示屏幕，播映瑰麗星空的畫面，也展現火箭升空的震撼。周邊有七面豎屏，提供輕鬆活潑的天文新知和太空故事，由參觀者以觸控方式閱讀，完成學習後，再於走廊中央的橫向螢幕接受「太空天文大考驗」，在趣味互動問答中驗收學習成果，完成「星空走廊」的整體學習歷程。

張光正董事長致詞時表示，孫維新教授長年投入科普推廣，從天文新知到太空探索，以深入淺出的方式陪伴無數民眾認識宇宙。「能夠延攬孫教授加入中原團隊，並在理學院太空科技研究中心打造這樣一個兼具美感與知識的探索空間，是學校莫大的榮幸。」

李英明校長則指出，中原大學以全人教育為核心，重視學生在專業之外培養品格與跨域素養。「星空走廊」結合科學教育、藝術體驗與互動科技，不僅呼應太空科技研究中心的成立，更落實大學在科學傳播與社會關懷上的角色，未來也將透過通識課程、主題活動與社區參訪，讓這個場域成為校園與城市共享的科學文化基地。

中原大學理學院「星空走廊」揭幕後，太空科技研究中心主任孫維新（右一）親自帶領貴賓參觀導覽。（中原大學提供）

孫維新講座教授分享推動天文與太空教育的理念。他表示，在中原大學設置「星空走廊」，就是希望從中原開始，帶領學校師生和社會大眾經歷「欣賞、探索、認知、珍惜」四個階段，先被星空之美感動，進而對邁向太空和宇宙探索產生好奇，在學習中建構知識，最後由理解走向對大自然與生命的珍惜與敬畏。