中原大學境外生介紹家鄉文化 開啟學童國際視野

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中原大學境外生透過語言教學與情境問答，引導幼兒園孩童接觸不同國家的日常用語。(中原大學提供)

中原大學祕魯籍境外生李娟倪以地圖與照片呈現家鄉地理特色，帶領中原國小學童認識南美洲風土民情。(中原大學提供)

中原大學學務處境外學生輔導組舉辦「境外生文化交流服務學習活動」，邀請12位來自不同國家與學系的境外學生，前往鄰近的中原國小及附設幼兒園，由印尼、馬來西亞、日本及祕魯學生擔任講者，並依不同年齡層設計分享內容，介紹印尼峇迪衫、馬來西亞開齋節、日本浴衣與摺紙，到祕魯地圖與家鄉故事，讓孩子們接觸不同國家的生活樣貌，也在多元互動中感受國際教育的意義，參與人次超過150人。

中原大學境外學生輔導組組長陳正婷表示，今年3月迄今境外組已辦理共5場次的文化分享與藝術體驗活動，結合國際交流、藝術賞析與服務學習，讓學童接觸不同國家的文化與生活，也讓境外學生提升表達與溝通能力，在服務學習中深化與台灣在地社區的連結。

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境外生文化交流活動依不同年齡層設計分享內容，幼兒園場次以印尼與馬來西亞文化為主，透過峇迪衫傳統服飾、特色水果圖片、生活故事及開齋節習俗介紹，引導孩子從服飾、飲食與節慶中認識東南亞文化。國小四年級場次則聚焦日本與祕魯文化，透過浴衣、制服、校園生活、摺紙體驗，以及地圖與照片介紹，帶領學童認識日本節慶與學生生活，也探索南美洲風土民情。課堂上，學童踴躍參與問答、試穿異國服飾、展示手作成果，並主動詢問各國語言、飲食與生活差異，展現對世界文化的好奇心。

參與活動的中原大學境外生表示，能向台灣學童介紹自己的國家，是一次難得且感動的經驗。孩子們的熱情回應與天真提問，讓他們感受到文化交流最真實的溫度。境外生也在分享家鄉文化的過程中，談到自己來台求學的經驗，讓交流更貼近彼此生活。

中原大學學務長周宇琪強調，大學推動國際化不只是招收境外學生，更重要的是創造跨文化交流機會，讓學生能在真實互動中學習理解與尊重不同背景。