中原大學境外生走入中原國小 以家鄉故事開啟學童國際視野

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中原大學祕魯籍境外生李娟倪以地圖與照片呈現家鄉地理特色，帶領中原國小學童認識南美洲風土民情。





為推動國際教育向下扎根，將大學校園中的多元文化資源帶入社區，中原大學學務處境外學生輔導組於本學期辦理「境外生文化交流服務學習活動」，邀請12位來自不同國家與學系的境外學生，前往鄰近的中原國小及附設幼兒園，陪伴學童認識世界，參與人次超過150人。從印尼峇迪衫、馬來西亞開齋節、日本浴衣與摺紙，到祕魯地圖與家鄉故事，讓孩子們接觸不同國家的生活樣貌，也在多元互動中感受國際教育的意義。

中原大學境外學生輔導組組長陳正婷表示，今年3月迄今境外組已辦理共5場次的文化分享與藝術體驗活動，結合國際交流、藝術賞析與服務學習，讓學童接觸不同國家的文化與生活，也讓境外學生提升表達與溝通能力，在服務學習中深化與台灣在地社區的連結。

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中原大學日籍境外生岩橋柚羽展示浴衣服飾，介紹日本節慶文化與傳統穿著特色。

境外生文化交流活動由印尼、馬來西亞、日本及祕魯學生擔任講者，並依不同年齡層設計分享內容。幼兒園場次以印尼與馬來西亞文化為主，透過峇迪衫傳統服飾、特色水果圖片、生活故事及開齋節習俗介紹，引導孩子從服飾、飲食與節慶中認識東南亞文化。

國小四年級場次則聚焦日本與祕魯文化，透過浴衣、制服、校園生活、摺紙體驗，以及地圖與照片介紹，帶領學童認識日本節慶與學生生活，也探索南美洲風土民情。

中原大學境外生透過語言教學與情境問答，引導幼兒園孩童接觸不同國家的日常用語。

課堂上，學童踴躍參與問答、試穿異國服飾、展示手作成果，並主動詢問各國語言、飲食與生活差異，展現對世界文化的好奇心。

參與活動的中原大學境外生表示，能向台灣學童介紹自己的國家，是一次難得且感動的經驗。孩子們的熱情回應與天真提問，讓他們感受到文化交流最真實的溫度。境外生也在分享家鄉文化的過程中，談到自己來台求學的經驗，讓交流更貼近彼此生活。

中原大學日籍境外生德永絢姬透過制服與校園生活介紹，帶領學童認識日本學生的日常樣貌。

此外，中原國小學生也至中原大學風雅頌藝文廳參與法國音樂賞析課程，由中原大學音樂產業學程副教授、小提琴家簡山根以法國古典音樂為主題，透過小提琴現場演奏與互動引導，帶領學童聆聽旋律、感受樂器音色，並安排分組遊戲，讓孩童猜測音樂中所描繪的動物與情境，在互動中感受音樂欣賞的樂趣，拓展藝術與文化視野。

中原大學學務長周宇琪特別感謝中原國小黃木姻校長及師長們的支持與協助，讓系列活動得以順利推動。周宇琪強調，大學推動國際化不只是招收境外學生，更重要的是創造跨文化交流機會，讓學生能在真實互動中學習理解與尊重不同背景。

中原國小學童踴躍參與課堂互動，透過問答交流認識不同國家的文化特色。

中原大學透過音樂賞析與境外生文化交流，讓國際教育向下扎根，也讓孩子們從小培養面向世界的視野與好奇心。未來將持續邀請更多國籍的境外生參與，陪伴孩童拓展國際視野，讓多元文化教育在地方扎根。

中原大學音樂產業學程副教授、小提琴家簡山根演奏法國古典音樂，引導學童透過音樂展開想像。









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