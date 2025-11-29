中原大學展現科研實力「可視化奈米顯微光學系統」獲創業傑出獎殊榮

中原大學「特司光學」新創團隊以其突破性的「可視化奈米顯微光學系統」獲得國研院「FITI創新創業激勵計畫」肯定，榮獲2025年「創業傑出獎」及100萬元創業基金。該團隊由中原大學醫工系師生與校友組成，自許成為「超越蔡司光學極限的新創」，要為世界打開奈米視覺與視野，展現青年新創的科研實力與勇於突破的精神。

「特司光學」為中原大學癌症醫學工程中心主任林政鞍所帶領的新創團隊，成員皆來自中原醫工系。圖：中原大學提供

「FITI創新創業激勵計畫」由國科會指導、國家實驗研究院科政中心執行，自2013年推動以來，已培育超過千組學研創業團隊，催生581家新創公司。此梯次團隊歷經6個月的系統化創業培訓及兩階段嚴格評選，最終選出4個團隊，各獲得100萬元創業基金，象徵其技術強度、商業模式與市場潛力皆具專業水準。

「特司光學」為中原大學癌症醫學工程中心主任林政鞍所帶領的新創團隊，成員皆來自中原醫工系。其核心技術「可視化奈米顯微光學系統」以即時影像為優勢，能同時量測粒徑與濃度，並呈現奈米材料與細胞間的交互作用。此系統可直接外掛於現有光學顯微鏡，操作直覺、即刻升級，為奈米粒徑分析提供可視化的新選擇，突破過去僅有數據無影像的限制，讓研究人員能真實「看見」奈米世界的變化。

中原大學醫工系副教授林政鞍強調，這項奈米顯微技術超越了100年前諾貝爾獎得主的技術，不只是台灣第一，更是世界第一的創新，在國科會萌芽計畫與國研院FITI培訓歷程中，除了學習商業模式與簡報能力，同時也驗證市場需求，證明大學新創只要勇於啟程、找到對的夥伴，就有機會把科研價值轉化為具影響力的創業成果。這次獲得第1桶百萬創業金支持，將為後續產品開發與商業化布局奠定重要基礎。

該專利技術已先後榮獲2023年「台灣創新技術博覽會」鉑金獎及2025年「德國紐倫堡國際發明展」金牌等大獎。身為中原大學醫工系畢業校友，林政鞍表示，創業初衷是想帶著學弟妹一起把技術做成真正被市場採用的產品，將校園研發化為新創動能，將來有能力要回饋、幫助中原大學與醫工系的發展。

在技術屢獲肯定的基礎上，「特司光學」積極邁向創業之路，將持續深化奈米影像與AI分析的整合應用，推動整機式奈米顆粒分析儀研發，讓奈米檢測不再侷限於高門檻的專業設備環境，而能真正走入臨床與產業現場。這群中原醫工人期許成為奈米影像技術的關鍵推動者，串連學研與產業生態系，推動奈米科技普及化，讓「看不見的世界」被更多人看見，使科學與創新加速前行，展開新的突破。

