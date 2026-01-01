中原大學師生熱血迎接2026 單車、直排輪、路跑34公里至總統府升旗

為迎接2026年到來，中原大學秉持41年不間斷的傳統，於昨(31)日舉辦跨年倒數及煙火活動，隨即師生以單車、直排輪及路跑方式展開34公里行程，前進總統府參加元旦升旗典禮，以熱情與行動迎向嶄新一年。

中原「踏冰逐風．騎慶70」活動邀集8所大專院校參與，以團隊精神挑戰自我，迎向全新一年。圖：中原大學提供

今年「跨年倒數暨元旦升旗」活動共有8所大專院校、147名師生共同參與，中原大學溜冰社、單車休閒社、路跑社、緊急醫療救護社及企研所路跑社等團隊熱情投入，展現高度團隊合作精神，在挑戰體能極限的同時，也凝聚更深厚的向心力。

中原大學副校長吳宗遠親臨授旗，為「踏冰逐風．騎慶70」元旦升旗活動揭開序幕。圖：中原大學提供

中原大學表示，該校「跨年倒數暨元旦升旗活動」自1986年由田徑隊發起至今，已邁入第41個年頭。今年適逢中原大學創校70周年，這項活動更成為校慶系列中象徵年度開場與精神壓軸的重要盛事。為此，學校特別舉辦「踏冰逐風．騎慶 70」授旗儀式，由副校長吳宗遠授旗、校牧馬育慧獻上祝禱，為即將啟程的團隊送上祝福與守護。

儘管天候不佳，學生仍以堅定意志完成挑戰，展現中原人不畏艱難的精神。圖：中原大學提供

課外活動指導組組長陳民樺表示，「跨年倒數暨元旦升旗」已成為中原人一年一度的重要傳統，不僅展現團隊凝聚力，也深化學生的使命感與榮譽感。此次活動橫跨桃園、新北與台北三地，主辦團隊於事前即與相關單位密切協調交通管制與支援措施，並由具專業證照的緊急醫療救護社成員全程隨行，配備救護車戒護，全面守護每一位參與師生的安全。

雨夜中整裝待發的中原師生，展開跨年挑戰行程，以毅力與行動迎接新的一年。圖：中原大學提供

物理系學生、單車社副協黃元俊分享，今年雖然參與人數不算最多，卻是他最深刻的一次經驗。活動前期面對租車、交管、人力協調等重重壓力，到出發前場勘陪著學弟騎行五個小時、耐心講解每個細節，看到大家始終全力投入、毫無怨言，讓他深刻感受到團隊力量。「這是單車社一年中規模最大、合作單位最多的活動，能與夥伴一起把事情撐起來，真的既熱血又感動。」他笑說，這次不只是完成一趟挑戰，更讓他意識到自己也能成為值得信賴的人。

溜冰社應數系二年級學生蘇威丞則表示，去年第一次以參與者身份加入元旦升旗路溜，過程雖辛苦、體力幾近極限，但沿途來自夥伴與民眾的支持讓他深受感動。今年以總協身份投入籌備，感謝學長姐指導與協助，也希望將這份珍貴經驗與精神持續傳承，讓傳統能一屆又一屆延續下去。

值得一提的是，今年除學生社團積極投入外，副校長吳宗遠、學務長金亭佑及課外活動指導組組長陳民樺也親自騎乘單車隨行，以行動力挺學生，展現中原大學溫暖、團結且充滿支持力量的校園文化。

中原大學學務處秉持「十年樹木、百年樹人」的教育理念，持續整合十個專業團隊與校內多元資源，打造友善而完善的支持系統，從生活、學習、心理到生涯發展，全方位陪伴學生成長。學務長金亭佑期盼，每一位中原學子都能在充滿支持與祝福的環境中安心學習、勇於探索，在新的一年展現更自信、更精彩的生命風景。

