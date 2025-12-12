中原大學志工表現優 獲教育部志願服務獎勵

中原大學柬埔寨海外計畫推行逾15年，服務涵蓋資訊教學、藝文創作、英文繪本課程與師資培訓。(中原大學提供)

中原團隊前往馬祖，以多元服務為離島帶來溫暖與支持。(中原大學提供)

中原柬埔寨志工隊榮獲教育部特優肯定，服務成果亮眼。(中原大學提供)

中原大學鼓勵學生參與志願服務工作，表現也獲得肯定，最近獲得教育部「114年教育業務志願服務獎勵」中的「績優志願服務運用單位」殊榮，其中由學校輔導的「服務學習種籽團」，長期陪伴中壢地區新住民子女與弱勢孩童的服務行動，每年舉辦結合環境教育與文化尊重的暑期營隊，推動淨溪、淨灘等生態行動，帶領孩童從被服務者逐步成為服務者，體驗給予的力量，獲頒「績優志願服務團隊」。中原「服務學習推廣大使」蔡昀瑾與簡新雅兩位同學也雙雙榮獲「績優志工青學獎」，展現學校在志工制度與人才培育上的整體成果。

除了國內志工團隊，中原學生在海外服務同樣表現亮眼。柬埔寨海外志工隊「寨一起很柬單」榮獲教育部青年海外和平志工「服務成效與評估特優」團隊獎，製作的短片更奪下桃園市青年國際志工服務隊短影片第一名。團隊與當地非營利組織KAKO合作舉辦村落英文種籽師資工作坊與兒童英文營，協助培訓青年教師，創造持續學習的機會。

泰國海外志工隊「泰緬腆」與中壢高商合作，深入泰緬邊境美索地區的華語小學與巴邁恩德第四中學，舉辦融入藝術創作的華語夏令營，提升孩童學習華語與探索文化的興趣。該團隊獲頒教育部「服務成效與評估優等」。

中原大學也承接教育部青年發展署「桃連青年志工中心」任務，積極串聯桃園與連江地區青年志願服務資源，促進跨區交流與行動。服務學習中心主任杜哲怡指出，志工中心協助青年進行服務計畫規劃、提案撰寫與教育部補助申請，也期盼引導更多學生勇於實踐服務理想。