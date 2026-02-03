中原大學成立半導體學士學位學程 今年首招40人

記者黃朝琴／臺北報導

面對半導體產業快速發展，高階人才需求攀升，中原大學今（3）日北上召開記者會，宣布成立「半導體產業學士學位學程」，115學年招收第1屆新生，提供40個名額，透過系統化課程及產業實習等機制，培育跨域實務半導體關鍵人才。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，113學年設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立「半導體產業學院」，學校也設置校級「半導體材料暨先進光學研究中心」，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術等領域，擁有與產業接軌的研發與量測量能。

傅昭銘指出，在此基礎上，中原大學再獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，於115學年招收第1屆新生，預計提供40個名額，現行高三生可報名。

傅昭銘表示，學院強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破，致力培養具國際競爭力的半導體人才，繼碩士學程後，115學年再成立學士學程，讓學生一進大學就能踏入半導體領域學習，日月光等廠商也表達想提供獎學金和實習等合作的意願。

中原大學半導體產業學士學位學程主任郭泰辰提到，學程強調「跨域×產業×國際」，學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課、國際交流，在學期間即能接軌產業情境。

另外，中原大學半導體產業學院已於114年底與比利時法語魯汶大學設立的WinFab平台簽約，有機會連結更多產學研單位，半導體學程的學生也能跟著老師到魯汶大學進行研究，希望培育具國際視野的產業菁英。

中原大學「半導體產業學士學位學程」，115學年招收第1屆新生，除課程與產學鏈結，也同步完善研究中心與實驗量測資源。（中原大學提供）

中原大學半導體產業學士學位學程，安排模組化課程、產業實習，培育跨域實務人才。（中原大學提供）

中原大學半導體產業學院與比利時法語魯汶大學WinFab簽署合作備忘錄，攜手培育國際人才。（中原大學提供）