中原大學成立半導體產業學士學位學程 培育實務人才

中原大學半導體產業學士學位學程將於115學年度首度招收新生，透過模組化課程、產業

中原大學推動半導體人才培育，除課程與產學鏈結外，亦同步完善研究中心與實驗量測

中原大學郭泰辰（右）指導學生確認晶圓量測位置與量測條件設定，確保實驗數據準確

中原大學半導體產業學院與比利時法語魯汶大學WinFab簽署合作備忘錄，攜手培育國際人

「中原70半導體產業國際論壇」匯聚產學業界精英，啟動創新與跨域合作，深化產學研鏈

回應臺灣半導體供應鏈升級與國際競逐的發展趨勢，中原大學113學年度設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立全國私校首間「半導體產業學院」，並設置校級「半導體材料暨先進光學研究中心」，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術、先進封裝及矽光子等重點領域，在此基礎上，進一步獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，完善由學士延伸至碩士的縱向培育架構。

中原大學長期深耕電子、電機、物理、工程與資訊等理工領域，累積豐沛的教學能量與產學合作經驗。此次新設學程整合校內相關系所師資與研究資源，課程設計緊扣產業趨勢，系統性建構從材料科學、元件整合、製程模組、封裝測試到智慧製造的完整學習路徑，協助學生全面理解半導體產業核心技術與實務運作脈絡。

中原大學半導體產業學士學位學程主任郭泰辰指出，在課程規劃方面，學程強調「跨域 鏈結產業、鏈結國際」的教學特色。學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課及國際交流機會，在學期間即能接軌真實產業情境，強化工程問題解決能力與實務即戰力。此外，中原於114年底與比利時法語魯汶大學WinFab簽約，參與ChipWin平臺結盟產學研單位，培育具國際視野的產業菁英。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，學院以「矽技精卓 創產跨域」為核心理念，強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破及卓越人才培育，致力於跨域整合、產業實務及創新國際的特色定位，培養具備國際競爭力的高階半導體人才，並系統性建構從學士到碩士的縱向教育體系，積極回應國家半導體產業政策與全球科技人力需求。