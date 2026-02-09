中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域 讓AI回到以人為本

【記者劉蘇梅／桃園報導】 中原大學人文與教育學院近日建置完成「MetaDisplay沉浸式智慧教室」，將投影技術與人機互動導入課程，打造虛實融合的學習場域。此空間以STEAM教育為主軸，強調人文與科技的「融滲」，讓科技支援人文的表達與創作，同時由人文專業引領科技的價值與倫理，提升整體的學習品質。

​院長彭妮絲指出，傳統科技教育多強調賦能與效率，但中原更重視「以人為本」的設計。透過MetaDisplay平台，教學不再侷限於單向傳遞，而是整合了全息顯示與行動載具，讓學生能「走進情境」觀察、操作與探究。此外，應用也延伸至情感教育，結合特教與音樂領域，協助學生透過沉浸體驗進行情緒覺察。

廣告 廣告

​在實務應用上，應華系學生利用全息投影技術，將唐詩《春望》轉化為3D立體影像，協助外籍學習者掌握語言意涵。學生在製作過程中需整合3D建模、影像剪輯，並練習將文本轉寫為AI指令，生成全景影片。透過反覆修正AI產出的文化細節，學生也在此過程中培養出嚴謹的史實判斷力與數位素養。

​目前MetaDisplay教室已發展出系統化的課程，涵蓋半導體科普、數位詩歌及音樂環繞體驗等跨域內容，並連結在地推動數位人文走讀。學校不僅提供前瞻的硬體環境，更於2025年發布「以人為本的AI教育行動指引」白皮書，為師生在生成式AI浪潮下提供明確的教學與研究框架。

中原大學強調，推動智慧場域的最終目標是「讓人文學會技術，讓科技學會溫度」。面對AI時代的不確定性，校方期望透過這種融滲式的教育模式，培養學生具備不可取代的判斷力與跨域溝通力，讓他們在畢業時不僅帶著工具，更帶著清晰的價值觀與自我定位走向社會。（照片／中原大學提供）