中原大學打造MetaDisplay沉浸式智慧學習場域

中原大學人育學院院長彭妮絲（圖中）期望學生透過MetaDisplay教室，把人文素養與科技工具「雙向融滲」，讓學習回到以人為本。（中原大學提供）

記者陳華興／桃園報導

面對AI浪潮，中原大學人文與教育學院以美感教育為起點，近日建置完成「MetaDisplay教室」，把沉浸式投影與人機互動導入課程，打造虛實融合、跨域共作的智慧學習場域，讓人文與科技彼此「融滲」。以應華系大四畢業專題為例，學生將唐詩《春望》轉化為沉浸式影像情境，協助外籍學習者掌握詩中意象與情感，讓AI回到以人為本的學習設計，展現人文素養結合數位科技的教學新樣貌。

中原大學人文與教育學院院長彭妮絲指出，傳統的科技教育往往強調「賦能」，將AI視為增加效率的外掛工具，但教育設計更需要回到「以人為重」。她指出，所謂「融滲」強調人文與科技的雙向互滲，科技支援人文的理解、表達與創作，人文也反過來為科技提供價值、倫理與設計上的指引，重點不在效率加速，而在提升整體教學及學習品質。

位於中原大學教學大樓三樓的MetaDisplay前瞻顯示科技教室，以「教育導向的MetaDisplay平台」為核心，結合AI、全息投影與多模態協作等前瞻技術，打造可跨課程、跨領域運用的沉浸式智慧教學場域；並以STEAM教育為主軸，兼顧人文學生的科技素養、理工學生的創意思考及跨域整合，是中原大學推動創新教學與人才培育的重要基地。

彭妮絲進一步說明，應華系學生運用MetaDisplay場域與全息投影等前瞻顯示科技，開發三D立體投影教學內容，使外籍學習者得以透過沉浸式情境，更有效掌握語言意涵與隱性知識。學生在製作相關影片及課程素材時，需整合多項技能，除培養3D建模與動畫軟體運用、影像剪輯與後期製作等能力，也練習將文本轉寫為AI指令，生成影像與三百六十度全景影片。