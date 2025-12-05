中原大學技轉奈米藥物創新技術 加速改善標靶藥物缺點

中原大學教授許毅芝（左4）帶領研究團隊投入奈米藥物關鍵技術研發，推動技術從學術研究邁向臨床應用。(中原大學提供)

中原大學生科系教授許毅芝研發之創新奈米藥物平臺技術。(中原大學提供)

中原大學生物科技學系教授許毅芝長期投入癌症藥物傳遞與奈米製劑研究，其研發的「微脂體組合物包覆藥物技術」，可改善傳統鉑金化療藥物溶解度低、副作用強等限制。

許毅芝說明，傳統鉑金類化療藥物是臨床最為重要的化療藥物，但因高毒性造成腎毒性、神經毒性等副作用，使得治療技術受到嚴重限制，「微脂體組合物包覆藥物技術」可將藥物奈米化到低於50nm，同時大幅提高包覆率，並讓標靶藥物可於50分鐘內抵達腫瘤。此創新技術將使藥物可標靶的藥量大幅增加、延長藥物循環的時間，藉此提升療效與安全性，為現行化療藥物開發帶來突破，未來有望應用於多種癌症化療、奈米載體藥物與長效釋放系統。

許毅芝表示，脂質奈米粒（LNP）平臺技術具備應用於針對腫瘤的奈米藥物與基因療法等治療的潛力，目前已取得24國專利，包括美國、歐盟21國、日本及中華民國等，團隊在今年11月啟動技術移轉至中原大學衍生新創「天惠奈米生醫」，推動奈米藥物平臺技術，並加速創新奈米藥物於精準醫療的臨床試驗與商業化布局。