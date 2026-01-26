中原大學投入馬太鞍災後復原受肯定 獲卓揆接見表揚

中原大學學務長金亭佑（右）與心理系學生范姜敏睿（左），代表中原出席行政院長接見暨表揚儀式。





行政院長卓榮泰於115年1月26日接見花蓮光復鄉救災志工之大學師生代表，肯定全國29所大學在114年9月災後投入復原行動，支持青年參與公共事務並實踐大學社會責任（USR）。中原大學秉持「全人教育」理念，鼓勵師生關懷社會並將專業知識應用於公益服務。此次由學務長金亭佑與心理系學生范姜敏睿代表出席，接受院長頒贈感謝狀，表揚中原師生參與馬太鞍地區災後復原的投入與付出。

去年9月強颱重創花蓮光復鄉馬太鞍地區，災後復原工作艱鉅，各地志工自發進入災區，許多人自備鏟子、水桶與雨鞋清理淤泥與水溝，被稱為「鏟子超人」，展現民間動員能量與公民韌性。

中原大學師生走入花蓮馬太鞍災區協助復原，展現全人教育的關懷行動。

中原大學亦在災後發起「馬太鞍重建家園志工服務」，並與馬太鞍長老教會合作掌握第一線需求，於10月4日至6日中秋連假期間號召3梯次、合計約120人次前往光復鄉大馬村與周邊部落協助災後環境復原。

中原大學學務長金亭佑表示，志工招募每梯次35個名額，於開放報名4小時即額滿，顯示師生高度投入意願。本次行動亦獲民間企業支持，鴻興遊覽公司經理主動全額贊助3天共3部遊覽車費用，協助接駁中原師生往返災區，展現社會互助力量。

中原大學攜手馬太鞍長老教會，協助花蓮災區重建家園。（左起：中原副學務長李雨師、馬太鞍教會牧師楊阿華、中原學務長金亭佑）

此外，為維護志工與居民安全，中原大學緊急醫療救護社6位幹部隨行支援，行前備妥傷口處置耗材、消毒用品、包紮止血器材與個人防護裝備等物資，服務期間機動巡視補給並協助處理擦傷割傷。原住民族學生資源中心亦帶領原民學生投入光復地區復原工作，分組深入部落協助清理環境，並到受災同學家庭關心慰問。

代表中原出席行政院長接見暨表揚儀式的學生代表范姜敏睿分享，身為緊急醫療救護社幹部，此次與師長、同儕前往災區，協助清理家園、搬運物資並留意現場人員身體狀況；在災區，深刻體會到，災後復原不只是環境的修復，更需要陪伴與理解。范姜敏睿也提到，教育部清寒優秀學生勵學獎學金讓她得以安心就學，並成為她參與服務、回饋社會的重要力量，未來將持續把所學投入社會所需之處，讓善的循環持續擴大。

中原大學「緊急醫療救護社」志工參與災區服務，發揮急救專業，獲得好評。

中原大學表示，此次受邀出席行政院長接見活動並獲頒感謝狀，是對師生參與災後復原投入的肯定。中原大學以「全人教育」為辦學理念，致力培養「有信、有望、有愛」，兼備專業知識、品格涵養和生命智慧的知識份子。

未來，將持續深化USR與公共參與相關的學習與實作機會，培養學生關懷、服務與行動力，並在社會需要時提供穩定支援。

